Papież powołał nową komisję ds. diakonatu kobiet

Jan Radziszewski 8.4.20 17:11

czy wielbiąc szatana może mądrze myśleć tzn po Bożemu



Pouczenia Pan

środa, 8 kwietnia 2020

30, 31 III Armia pokonana bez starcia z wrogami, podstępem/

Na dzień dzisiejszy ( dzień otrzymania Orędzia) nie może być utrzymana liczba 200 ofiar do czerwca/

Orędzie Anny od Jezusa 2 kwietnia - potwierdzenie klątwy rzuconej na premiera Morawieckiego/

Zmniejszenie liczby ofiar coronawirusa do lipca - Grzegorz z Leszna - do 53 tysięcy.

Pan Jezus mówi, że nigdy nie zaakceptuje limitu pięciu osób na mszy

Teraz zaś księża chcecie obchodzić powszechnie Triduum bez wiernych.



Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia.



Strzeżcie się kwasu faryzeuszów.



Prowadzą was ślepi przewodnicy. Wpadniecie z nimi w dół a ze sobą pociągniecie swoje owieczki. Gdybyście byli odpowiedzialni tylko za siebie. Ale nie jesteście odpowiedzialni tylko za siebie.

Jesteście odpowiedzialni za dusze. W pierwszym rzędzie. Dopiero potem za ciało.



Nic od was usłyszeć nie można w tej sytuacji jaka jest, Dalej stoicie w miejscu.

Żadnego sprzeciwu, żadnego, że szatan się z tego cieszy, nawet choćby połowicznego. Stoicie w miejscu a kto na drodze Bożej stoi w miejscu cofa się a potem zjeżdża po równi pochyłej.

Tak powiedział Pan do mnie. I to dotyczy was jeśli stoicie w miejscu.

Wasze stanie w miejscu i impregnowanie na znaki czasu daje to, że cofacie się na Drodze Bożej.

Oto kilka lat temu częściej można było usłyszeć od księdza o znakach czasu.

Jest ich znacznie więcej, nie mówiąc już o tym co się dzieje od miesiąca a wy im jest ich więcej tym o tym mówicie mniej. Pokój i bezpieczeństwo.

Kościół oparty na skale, na Piotrze oparty.

Tak tylko, że ten wasz Piotr ma diabła wytatuowanego na piersiach, Behemota podobnie jak inni najwyżsi rangą jezuici ( Co potwierdził Pan Jezus w Orędziach).

Ale i on mimo wszystko ma w sobie więcej przyzwoitości jak satanista kardynał Nycz.

Ale jest drugi Piotr o którym zapominacie. Prawdziwy papież, a nie biskup Rzymu tylko, jak Franciszek o sobie powiedział.

Papież z „Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus” a nie z „dzień dobry”.



Czy zdajecie sobie sprawę z tego co się dzieje, z waszej roli? Oto często stoicie i pilnujecie aby ludzie nie wchodzili do kościoła, aby nie było ponad pięć osób. Czy zdajecie sobie sprawę z tego? Z roli jaką na siebie wzięliście? Ksiądz to ten który mówi – nie wolno do kościoła. Wygania z kościoła inaczej mówiąc. Nie zaprasza, ale wygania.

Jak można myśleć, że potem wszystko będzie w porządku i po staremu! A nawet gdyby szatan i jego sługi masoni nie przewidzieli ciągu dalszego czyż nie przychodzi wam do głowy, że ludzie będą mieli uraz, niechęć. Myślicie, że nie jest łatwo odejść od wiary? Wystarczy nie pójść na jedną mszę, drugą. Niewiele