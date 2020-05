"Panika na Kremlu po wpisie Mosbacher"

Ambasador USA w Niemczech Richard A. Grenell zaapelował do Niemiec o utrzymanie wiarygodnego arsenału broni nuklearnej, jako środka odstraszającego, co jest głównym zobowiązanie Niemiec wobec NATO. Nawiązując do tego apelu, ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher zamieściła w piątek na Twitterze wpis, w którym stwierdza, że to Polska, która rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, mogłaby przyjąć u siebie potencjał.