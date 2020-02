Olejnik krytykuje dezubekizację. Jej ojciec? Major SB...

moderator 27.2.20 18:34

Internetowe portale – to miejsca gdzie większość głu-pców „komentuje” notki lub artykuły różnych , na ogół mądrych autorów. Jedną grupą tych komentatorskich zaj-obów to skrajni lewaccy debile lub bezrozumne świry, bluzgający jedem, nienawiścią i wulgaryzmami ! Ci są nieuleczalnymi osobnikami. Zaliczam do nich, m.in. Piotr Nowak, Leszek, katolik, Urszula, Marek ... Drugą grupę stanowią osoby, którym głównie TVN wyprał mózgi do tego stopnia, że oni zło mylą z dobrem, prawdę z kłamstwem i fakty z propagandą.

Ich myślenie jest ograniczone, a uważają, że to właśnie oni mają rację, ba, są nawet dumni ze swoich komentatorskich wymiocin. Członkowie tej grupy są wprawdzie uleczalni, ale jeśli poddają się terapii psychiatrycznej, to będzie ona trwała długo.

Natomiast czytam komentarze tych o prawicowych pogłądach i stwierdzam, że są merytoryczne, logiczne, poparte faktami i prawdą. I do tych właśnie ludzi kieruję apel ! Nie czytajcie „komentarzy” osób z wymienionych powyżej grup, a jeśli już przeczytacie – to ignorujcie te wymioty, bo naprawdę nie warto zaśmiecać sobie głowy taką „twórczością” !!!