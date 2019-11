OGROMNY wzrost dochodów budżetowych za rządów PiS!

1. Po upływie I kadencji rządu Zjednoczonej Prawicy, chyba już nikt nie ma wątpliwości ,że zadbał on w sposób wyjątkowy o dochody budżetowe i że przez 4 lata zwiększyły się one bardzo wyraźnie.

I tak we wrześniu 2015 wykonanie całości dochodów budżetowych wyniosło niewiele ponad 210 mld zł , a we wrześniu 2019 roku ponad 296 mld zł czyli jak już wspomniałem były wyższe o ponad 86 mld zł.

W przypadku obydwu podatków dochodowych należy pamiętać, że poza tym co wpływa z tych źródeł do budżetu państwa 50% podatku PIT jest dochodem jednostek samorządu terytorialnego , z kolei w przypadku podatku CIT około 25% stanowi dochody JST.

Wprowadzono między innymi tak przełomowe rozwiązania jak Jednolity Plik Kontrolny (dopiero wprowadzenie przez rząd PiS automatycznego przekazywania informacji w ramach JPK do służb skarbowych, spowodowało, że to narzędzie jest skuteczne), czy tzw. rozdzieloną płatność (split payment), która wprawdzie na razie jest systemem dobrowolnym do którego przystępują zainteresowani przedsiębiorcy (obligatoryjna przy obrocie produktami dla których do tej pory stosowano tzw. odwrócony VAT).