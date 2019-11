'Ocalić Bohaterów'! Patryk Jaki zapowiada nową akcję

demon drugiego rodzaju 0/8/15 4.11.19 18:29

Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma,

bo czy warto po świecie się tłuc?

Pełna miska i radio "Poemat"

zamiast płaczu, co zrywał się z płuc.

Pełna miska i radio "Poemat"

zamiast płaczu, co zrywał się z płuc.

Dawne życie poszło w dal,

dziś na zimę ciepły szal,

tylko koni, tylko koni, tylko koni, tylko koni żal.

Dawne życie poszło w dal,

dziś pierogi, dzisiaj bal,

tylko koni, tylko koni, tylko koni, tylko koni żal.

Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma,

cztery kąty i okna ze szkła.

Egzaminy i szkoła, i trema,

i do marszu orkiestra nam gra.

Egzaminy i szkoła, i trema,

i do marszu orkiestra nam gra.

Dawne życie poszło w dal,

dziś na zimę ciepły szal,

tylko koni, tylko koni, tylko koni, tylko koni żal.

Dawne życie poszło w dal,

dziś pierogi, dzisiaj bal,

tylko koni,…