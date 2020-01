Obłęd!!! Wielowieyska: Kłamstwa Putina miały pomóc PiS

man.of.Stagira 23.1.20 13:08





Encyklika Przeciw Niewolnictwu - Sublisimus Dei – Papież Paweł III



1537 r



nieważne co było lub będzie powiedzianego przeciw temu, wspomnieni Indianie i wszelkie ludy które mogą być w późniejszych czasach przez chrześcijan odkryte, nie mogą pod żadnym pozorem być pozbawieni wolności lub majątku; nawet gdyby znajdowali się poza wiarą w Jezusa Chrystusa;



Do wszystkich wiernych chrześcijan do których pismo to może dotrzeć, zdrowie wam w Chrystusie Panu naszym i apostolskie błogosławieństwo.