O kulach w Sejmie. Prezes PiS zawstydził nieobecnych posłów

Ola. 19.12.19 21:14

A co ma w domu robić, żony nie ma, dzieci nie ma, koty śpią 16 godzin na dobę.

To złapał kule, co mu Biedroń podarował w kolorze godnym LGBT i do Sejmu.

Musi mieć na oku tych swoich matołów, bo jeszcze jakąś głupotę przegłosują!!!!!!!!!!!!!!!