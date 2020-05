Niemiecki TK: TSUE przekracza swoje kompetencje. Czy Unia oskarży Niemcy o brak praworządności?

"Leszek" Keller-Krawczyk ty Żydzie i prowokatorze 5.5.20 15:56

"Leszek" Keller-Krawczyk Żyd, ale "antysyjonista" z powiększoną prostatą, która mu odbiera sen, każdy pretekst jest dobry do spryskiwania szambem.

Blogowy skunk!



Nie martw się o "śmiercionośne" 5G, te zachodnie, ale nie o ten chiński 5G.

Chiński ma wbudowany anty-virus wraz z coronavirus.



Nie martw się o "Chemtrails" to nic innego jak para wodna.



Nie martw się o CO2 w Niemczech jest tego więcej, wiele więcej.



Nie martw się o gaz z USA, Norwegii czy Emiratów, to nie oni są wrogami Rz. P.

Ważne, że nie jest to syf po-sowiecki.



Martw o ten koszer szajs który trzymasz za oknem bo lodówka zepsuta, etc., etc., etc.,



Poskakałeś Lesiu napier.... głupot na temat swego "katolicyzmu" mały, pękaty żydku...



Pamietaj: SZCZEPIONKI ZABIJAJĄ