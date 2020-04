Najnowszy sondaż. Duda 59%, Kidawa 4%. Kompletny nokaut PO!

Otto 23.4.20 13:48



20 dni do wyborów prezydenckich ! Obowiązkiem każdego patrioty jest aktywne włączenie się w kampanię prezydencką !

Zwolennikami bandy czworga opozycyjnych ugrupowań nie ma sensu się zajmować. To zajoby, którym TVN wyprał mózgi bezpowrotnie ! Naszym celem w uświadamianiu prawdy powinne być dwie grupy ludzi. Pierwszą z nich, to niezdecydowani. W niemal każdym sondażu, grupa ok. 10% ankietowanych to niezdecydowani, i właśnie tym ludziom należy pomóc gdzie szukać prawdy która jest przecież oczywista i namacalna, tłumaczyć różnice między dobrem a złem, i pokazać im jaka przyszłość ich czeka pod różnymi opcjami politycznymi. W przeciwnym razie, albo zrezygnują z głosowania, albo wybiorą fałszywą opcję ! W Polsce jest 30 MLN obywateli uprawnionych do głosowania, to 10% z tej liczby daje 3 MLN ludzi niezdecydowanych – to sporo !

Drugą grupą potancjalnych wyborców to około 11.5 MLN ludzi, którzy biorą udział w wyborach od czasu do czasu, lub wogóle nie brali dotąd udziału. Załużmy, że o połowie z nich możemy zapomnieć, to o 5-6 MLN ludzi trzeba się bić ! Tutaj nie wystarczy powiedzieć: „Nie świrujcie – idźcie na wybory !” Jesteśmy Polakami, a więc mamy obowiązki polskie !!! Naszym celem jest minimum 50 % + 1 głosów na obecnego Prezydenta Andrzeja Dudę w I turze majowych wyborów 2020 !

Co możemy zatem zrobić, żeby wygrać wybory ? Możemy przekonać niezdecydowanych i możemy namówić tych, którzy nie planują głosować, zabrać ich ze sobą do punktu wyborczego i pomóc im zagłosować. Jeśli każdy z nas namówi lub zabierze ze sobą przyjajmniej 1 osobę, to zamiast 8 MLN głosujących będzie nas 16 MLN głosujących na naszego Prezydenta Andrzeja Dudę !!! Mając na uwadze pandemię, do sejmu wpłynął projekt poselski PIS w sprawie głosowania korespondencyjnego dla wszystkich. Jest to znaczne ułatwienie udziału w wyborach i tutaj możemy pomóc wielu osobom w głosowaniu.