Mucha za Schetynę? Kidawa-Błońska potwierdza

KKK 10.12.19 20:15

Prosimy wszystkich czytelników i komentatorów Frondy o ignorowanie sku-rwiela, który wabi się Piotr Nowak. Ten przygłup kasuje pienądze od PO i będzie robił hejt tak długo jak będą mu płacić ! Ten osobnik to typowy upierdliwy rasista, psychicznie chory. Prosimy nie czytać i nie komentować jego wypocin. Prosimy go ignorawać i przechodzić do swoich komentarzy !!!

Napisaliśmy już petycję do moderatora Portalu o blokadę czy ewentualne ukaranie tego szczocha.





Do wiadomości moderatora portalu Fronda i policji. Dane niezwykle złośliwego i agresywnego szkodnika portalu: Nazwisko Piotr Nowak, IP=89.64.41.189, Adres: 31-354 Kraków ul. Starego Dębu 16. W celi szybszej identyfikacji prosimy tego szkodnika na zamieszczenie jego fotografii w miejscu awataru, podania wieku i orientacji seksualnej.

To niezwykle złośliwy i agresywny szkodnik portalu. Prosimy nie komentować !