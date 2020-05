Morawiecki: Śląsk to gospodarcze serce Polski. Dbamy o minimalizację wpływu epidemii na gospodarkę

LEWACKIE LUMPY, NIE MA JUŻ ŻAŁOBY PO DIDUSZCE? 17.5.20 13:59

ulicach pojawia się coraz więcej bandyckich hord niby-protestujących z każdego powodu. To wszystko jest nakręcane przez lewacko-tęczowe lobby politycznej "totalnej" opozycji gotowej podpalać kraj wszędzie i za każdą cenę. Zza kurtyny wspomagają to byli SB-ecy, PZPR-owcy, ci z WSI i PRL-owskich służb specjalnych oraz LWP.



To są działania wprost wymierzone w istnienie państwa. Co kuriozalne, cała to awanturnicza banda uliczna neo-komunistów i post-PRL-owskich lumpów usiłuje przedstawiać się za kogoś innego niż w rzeczywistości sama jest. Niektórzy z tych obłąkanych ludzi - jak ma to ostatnio miejsce w Warszawie - usiłują wmówić, że stoi za nimi nawet "Solidarność" górników czy stoczniowców. Ludzie z "Solidarności" jedynie na taki słowa pukają się w czoła. Tym bardziej, że "S" oficjalnie wsparła w wyborach Andrzeja Dudę.



Ale coraz powszechniej zwykli Polacy sami wskazują na konieczność obywatelskiego powiedzenia "dość" tym lumpiarskim rozróbom. Pojawiły się nawet głosy, że warto byłoby przeciwstawić lumpiarskim rozróbom w Warszawie faktycznie ze dwie robocze zmiany związkowych "palaczy opon" i "zdenerwowanych" robotników z kilku zakładów i kopalń. Wtedy ta cała dzicz lewacko-komunistyczna da nogę na oczach całej Polski.