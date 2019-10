Morawiecki: Idziemy w BÓJ o lepszą Polskę!!!

"Stoimy dziś przed wyjątkową szansą, której nie możemy zmarnować. Przed realną szansą przegonienia wielu państw Europy zachodniej. Pokazaliśmy skuteczność polityki międzynarodowej. Jesteśmy asertywni i silni"-podkreślał na piątkowej konwencji premier Morawiecki. Polityk wskazał, że dobre wyniki gospodarcze to również poziom bezrobocia w Polsce, który obecnie jest trzecim z najniższych w Europie.

"Pokazaliśmy, na czym polega solidna polityka gospodarcza - powiedział. Podkreślił, że rząd kieruje swoją politykę do wyborców o poglądach zarówno prawicowych, jak i lewicowych"-powiedział polityk. Apelował do wyborców, aby zagłosowali za wolnością, czyli za PiS.

"W naszym słowniku emerytura plus, trzynasta emerytura to nie jest upokorzenie, czy ochłap, tylko to jest wyraz największego szacunku dla naszych seniorów, którzy w tragicznych latach powojennych odbudowywali Rzeczpospolitą, później też nie byli rozpieszczani, a w czasach III Rzeczpospolitej byli wręcz na marginesie ówczesnej polityki społecznej"-mówił premier.