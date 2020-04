Moje Totus Tuus wiąże się z Jasną Górą

Czytelnik Frondy 3.4.20 9:58

Szanowni Państwo,

od wielu miesięcy obserwuję z zażenowaniem i oburzeniem skrajnie wulgarne i bluźniercze komentarze pod praktycznie wszystkimi artykułami Frondy. Są one skierowane głównie w uczucia patriotyczne Polaków, w Kościół oraz w rząd. Stoi za tym niewielka grupa frustratów, zapewne nieźle opłacana przez wrogów Polski, która dyżuruje non stop.

Dyskusja z nimi, wyrażanie oburzenia nie ma żadnego sensu, bo jedynie potęguje ich furię, szczególnie teraz, gdy zbliżają się wybory, notowania skompromitowanej opozycji są fatalne, a rząd robi wszystko, by zatrzymać epidemię wirusa.

Podobna sytuacja jest nie do pomyślenia np. na stronie Gazety Wyborczej, gdzie praktycznie wszystkie, często wulgarne komentarze są nieprzychylne Polsce, a odmienne poglądy są skrupulatnie cenzurowane.

Liczę na to, że administracja portalu Fronda podejmie stanowcze działania, by te działania ukrócić.



3 IV 2020 r.