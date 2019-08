Modlitwa za abp. Jędraszewskiego. ,,Nie spodziewaliśmy się, że będzie taki duży odzew!''

– My sami nie myśleliśmy o tym, że będzie taki duży odzew. Liczyliśmy na to, że w gronie znajomych, przyjaciół przejdziemy pod kurię i się pomodlimy, a jednak okazało się, że ludzie z całej Polski wybierają się, żeby w Krakowie wesprzeć działanie naszego metropolity i modlić się, aby dobry Bóg i Maryja wstawili się za naszym krajem – podkreślił reżyser filmowy.

– Zaczynamy o 15.00, czyli w godzinę miłosierdzia i oczywiście odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Na pewno nie zabraknie też litanii narodu polskiego, gdzie w modlitwie wezwiemy wszystkich świętych, naszych świętych polskich do tego, żeby wsparli nas w tej ciężkiej chwili. Spotykamy się w miejscu bardzo znanym w Krakowie, tu, gdzie były spotkania ze św. Janem Pawłem II i to jest bardzo ważne dla nas miejsce, zwłaszcza że teraz Jan Paweł II jest atakowany także w Krakowie, które to miasto uważane jest za miasto papieskie, ale władze też zezwalają na to, żeby ponizać i lżyć naszego świętego – zwrócił uwagę Dariusz Walusiak.