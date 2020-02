W\\\\\305\\\\\\\\\\\202odek 6.2.20 15:12

Jestem wstanie zgodzić się z ich apelem. Nich przyślą kilka oddziałów specjalnych francuskiej policji dla przeprowadzenia szkolenia praktycznego w pałowaniu "demokratycznych sądów", tak jak to robią we Francji. Wtedy okaże się, ze "kasta" to tylko garstka licząca kilkaset, nie więcej niż 400 osób, a pozostali to kibice którzy nie będą się narażali. I teraz większość sędziów nie bierze udziału chociaż nie angażuje się w wyczyszczenie środowiska.