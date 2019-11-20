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Mężczyźni i aborcja 20.11.2019, 13:13
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4

Mężczyźni i aborcja

4Dodaj komentarz

  • skuter 20.11.19 13:20

    Gorąco polecam do obejrzenia filmu Nieplanowane

  • facet 20.11.19 13:30

    Trzeba koniecznie zobaczyc - bez wzgledu na wszystko, aby WIEDZIEC o czym mowa.
    A rzeczywiscie - w tym filmie nie ma "odpowiedzialnych" za sprawe - mezczyzn.

  • XXX 20.11.19 14:37

    NARODZINY=WYROK
    ŻYCIE=CIERPIENIE
    ŚMIERĆ=ZBAWIENIE

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