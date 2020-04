Matecki: Nie dojdzie do rozpadu Zjednoczonej Prawicy

Stalker 6.4.20 18:03



Mały człowiek i wielki patriota – Jarosław Kaczyński, samotny, bez bogactwa, z kotem przyjacielem ! Mały człowiek, a wielki strateg, równy Napoleonowi, mądry, przewidujący, podejmujący zawsze trafne decyzje i robiący z opozycją polityczną dosłownie to co chce. To nie jest proste za każdym razem wyprowadzić w pole, ośmieszyć, upodlić całą bandę lewackich ugrupowań politycznych. Do tego trzeba mieć charyzmę, umiejętność przewidywania i niesamowity zmysł organizacyjny.

Pytam więc totalną opozycję i ich zwolenników: Czy jeszcze nie czujecie się upokorzeni, czy nie czujecie się debilami robionymi w „konia” przez jednego małego człowieka ?! Czy po tylu wylanych pomyjach, wściekłej i kłamliwej krytyki, pomówień, manipulacji, hejtu, nie wstyd wam, że taki mały człowiek doprowadził PIS do 50 procentowego poparcia i zdeptał was wszystkich do nieliczącej się najgłupszej opozycji na świecie ?!

Taki mały człowiek udowodnił wam, że nie macie nam, normalnym ludziom, nic do powiedzenia, i nie powinniście zajmować się Polską ! Panie Jarosławie, Pan nie jesteś samotny, Pan ma miliony Polaków, którzy stoją za Panem murem w budowie naszej nowej Ojczyzny !