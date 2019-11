Marszałek Sejmu wyjaśnia o co chodzi z planem B ws. Banasia

Po 29.11.19 22:36

Największym świętem Czażastego i polskiego lewactwa jest dzień 17 września ! Wtedy to bowiem w 1939 roku sowieci rozpoczęli , jak twierdzi Czażasty, wyzwalanie Polski. Na podstawie tajnego dodatkowego protokołu, paktu Ribbentrop-Mołotow, sowieci zajęli wschodnie tereny Polski i rozpoczęło się wyzwalanie ! Cywilów wyzwalano wywożąc ich w bydlęcych wagonach na Sybir. Oficerów wojska polskiego wyzwalano strzałami w tył głowy i wrzucano ciała do zbiorowych dołów w Katyniu, Ostaszkowie, Starobielsku i w innych miejscach , o których nawet do dzisiaj nie wiemy. Wielu patriotów wyzwalano poprzez NKWD-owskie przesłuchania, tortury i śmierć.

Druga fala wyzwolenia Polski przez sowietów odbyła się w 1945 roku, poprzez rabowanie czego się dało, gwałcenie i mordowanie. Obława augustowska była drugim Kataniem, a mordowanie patriotów polskich żołnierzy niezłomnych i opozycjonistów trwało do końca lat 50-tych. W 1981 roku sowieci polscy z PZPR wprowadzili stan wojenny na terenie całego kraju przeciwko narodowi polskiemu i do 1983 wyzwalali Polskę spod opozycjonistów, robotników i przeciwników komunizmu ! Wojska sowieckie opuściły Polskę dopiero w 1993 roku.

Tak po krótce wyglądało wyzwalanie Polski i Polaków przez sowietów. To była po prostu wymiana jednej okupacji niemieckiej na drugą okupację sowiecką ! My Polacy, życzymy Czażastemu i wszystkim postkomunistycznym zdrajcom wszystkiego co najgorsze. Niech krew, którą mają na rękach pozostanie im na zawsze !!!