Magdalena Ogórek do Zielonych: Kogo zabijamy w brzuchu mamy? Królika? Kosmitę?

KKK 17.9.19 18:13

Polskę trzeba oczyścić z komunistycznego śmiecia, kłamców, złodziei i zdrajców, czerwonej i tęczowej zarazy !

Z tymi pasożytami nie można prowadzić dialogu. Oni nie mają nam nic do powiedzenia, a jeśli już to faszerują Polaków kłamstwami, manipulacjami i nienawiścią, wymyślają głupoty, szczują, a na prawdę reagują agresywnością. Tutaj nawet utylizacja nic nie pomoże.

Powinniśmy zachowywać spokój, nie zapraszać ich do mediów, nie przekonywać ich, nie dyskutować z nimi. Oni nie potrafią normalnie rozumować i nie usłuchają żadnych argumentów.

Najsmutniejszą rzeczą, wręcz niewiarygodną jest jednak to, że nadal ok. 30% polskojęzycznych osobników popiera tych przestępców . To smutne, ale oni mają przestawione mózgowia, inaczej – mutacja myślenia. ! Do nich nie dociera NIC ! Proszę sobie wyobrazić, że nawet ludzie wykształceni, ba profesorowie, ludzie mediów, aktorzy, celebryci, itd. zachowują się jak pacjęci w domach wariatów. To obóz zdrady narodowej, który powinien być wyeliminowany z życia publicznego.