Łukasz Schreiber: Hołownia to kandydat establishmentu, wielkich grup biznesowych i stacji TVN

Szymon Hołownia ogłosił w niedzielę w Gdańsku, że zamierza kandydować w wyborach prezydenckich. Nie milkną komentarze związane z jego kandydaturą.

- Szymon Hołownia to kandydat establishmentu - stwierdził szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber

Jak podkreślał, "kandydatura Hołowni jest sztuczna. Stoi za nią plan zmniejszenia szans wyborczych prezydenta Andrzeja Dudy".

- Bez jakichś większych emocji. Każdy ma prawo zgłaszać swoją kandydaturę, musi zebrać pod nią podpisy. Prezenter TVN, gwiazda — powiedział minister.

Schreiber dodał, że jest jeden powód, dlaczego cieszy się, że Szymon Hołownia ogłosił start w wyborach prezydenckich.

- Może skończy się próba fałszywego postrzegania tego pana jako człowieka, który mówi w sprawach Kościoła i z troską o Kościele, ale tak naprawdę tylko i wyłącznie ten Kościół krytykuje - podkreślił.

- Fakt, że umieścił rozdział Kościoła od państwa jako jeden ze swoich głównych postulatów, myślę, że skutecznie pokaże to wszystkim, którzy mieli co do tego jakiekolwiek wątpliwości — dodał

- Jeżeli ktoś nie ma żadnego doświadczenia, nie sprawował nawet funkcji radnego, od razu chce być prezydentem Polski, to wydaje mi się to cokolwiek zaskakujące. Od prezydenta kraju oczekiwałbym jakiejkolwiek weryfikacji wcześniej — mówił szef KSRM.

Polityk odniół się również do zapowiedzi Hołowni, że jego kampanię sfinansują sympatycy, to „science fiction i opowiadanie bajek”.

- Kto będzie rzeczywiście za tym stał finansowo, to jest ciekawe. Myślę, że jest to taka próba sprawdzenia, czy taki gwiazdor telewizyjny, nie jest w stanie sam zbudować czegoś; to by było najwygodniejsze dla salonu. Pod tą maską katolicyzmu z Wilanowa jest oczywiście tego rodzaju próba dokonywana, Tu jest pewna sztuczność i jednak też pewien plan — zaznaczył Schreiber.

- Rozumiem, że chodzi o to, żeby zrobić wszystko, aby prezydent Andrzej Duda, nie przekroczył 50 proc. w pierwszej turze wyborów — powiedział minister.

Według niego, Hołownia to „kandydat establishmentu”.

- Kandydat być może też wielkich grup biznesowych, stacji TVN i kogo jeszcze to życie pokaże — dodał Schreiber.

Jego zdaniem „to, co jest w założeniu, co ma doprowadzić do zmniejszenia szans wyborczych prezydenta Andrzeja Dudy, w praktyce wcale się takim nie musi okazać”.

- Dynamika wyborcza bywa bardzo nieprzewidywalna. Ta kandydatura może się zarówno zakończyć absolutną klęską, jak i może się zdarzyć, że - jeżeli tam są naprawdę duże pieniądze zgromadzone i jeżeli naprawdę na wsparcie tej kandydatury zostaną rzucone siły medialne, czego dziś nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć - że będzie to jakaś poważna kandydatura, poważna w tym sensie, że oscylująca, przekraczająca 5 proc w sondażach. Wówczas oczywiście będzie próba walki o ten trzeci, czwarty wynik - podsumował

