Lokalne struktury Porozumienia przeciwko Gowinowi

#PoloniaNIEmaWyboru 29.4.20 20:28

„Protestujemy!



My, Polacy mieszkający poza granicami Polski, protestujemy przeciwko odbieraniu nam konstytucyjnie zagwarantowanego prawa głosu w wyborach prezydenckich 10 maja 2020 roku.



Globalna pandemia wirusa SARS-CoV-2, potocznie nazywanego koronawirusem, sprawiła, że wiele krajów na całym świecie ogłosiło stany nadzwyczajne i wymogło na swoich obywatelach pozostanie w domu. Zakaz ten dotyczy również wszystkich innych osób przebywających w danym kraju, w tym Polonii, co uniemożliwia nam udział w wyborach, bez łamania lokalnych przepisów i narażania się, nie tylko na zakażenie niebezpiecznym wirusem, ale również na dotkliwe kary finansowe. Wielu Polaków, z uwagi na zawieszenie połączeń lądowych, lotniczych i wodnych pomiędzy krajami i w obszarach poszczególnych państw, nie ma fizycznej możliwości dotarcia do lokali wyborczych.



Rząd RP w żaden sposób nie zapewnił nam, Polakom przebywającym poza granicami kraju, możliwości spełnienia naszego konstytucyjnego prawa. Liczba komitetów wyborczych na obczyźnie jest o wiele niższa, niż w poprzednich latach, mimo że nie zmniejszyła się w tym czasie liczba polskich emigrantów. Niejednokrotnie oznacza to, że osoba pragnąca zagłosować musi pokonać setki kilometrów, żeby dostać się do lokalu wyborczego. Wiąże się to przede wszystkim z narażeniem zdrowia i życia, a także dodatkowymi kosztami i czasem. Ponadto przekraczanie granic między regionami i miastami, jest obecnie w wielu krajach zabronione, bądź poważnie utrudnione.



W związku z wprowadzonymi stanami nadzwyczajnymi, obywatele RP chcący zagłosować w krajach, w których przebywają, nie mając oficjalnego wsparcia ze strony Rządu RP, ambasad oraz jednostek konsularnych, mogliby być narażeni na łamanie lokalnego prawa i wysokie kary.



Nie zgadzamy się na pozbawianie nas, Polaków na emigracji, naszych praw, które gwarantuje nam Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego protestujemy.