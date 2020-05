Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Pandemia przyspieszy galopującą laicyzację młodych

Glaudiusman 13.5.20 18:35

Ksiądz profesor ma rację. Pandemia wyostrzyła tylko okropne nygustwo tych, którzy i przedtem unikali Kościoła w niedzielę, nie tylko młodych, ale ich przede wszystkim. Młodzi nie zdają sobie sprawy co jest najważniejsze, co ważne, co nie ważne, a co złe i wrogie. A za każdy wybór należy zdać na Sądzie sprawę. A sprawa wiary to sprawa życia wiecznego, czegoś najważniejszego w życiu. Po to jest niedziela - dzień święty, aby każdy wierzący mógł się zastanowić nad sobą, nad Panem Bogiem, jego prawami, celem życia. Jest to święto Stworzenia i przede wszystkim święto Odkupienia, czyli wykupienia ze szpon szatana grzesznej zniewolonej ludzkości za cenę ogromnej męki i śmierci Odkupiciela. Każda Msza święta jest uobecnieniem tej męki i śmierci. Każdy kto to sobie lekceważy, lekceważy w konsekwencji swoje życie wieczne. Czyli coś co przerasta wyobrażenie ludzkie.