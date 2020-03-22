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Ks. Piotr Pawlukiewicz: Wszystko wam się kiedyś zawali 22.03.2020, 10:35
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Ks. Piotr Pawlukiewicz: Wszystko wam się kiedyś zawali

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  • Katolicka Kretynizacja Polski 22.3.20 10:56

    czemu wrzucacie jakieś pierdy tego trupa?

  • szcze rydzykowi w pysk 22.3.20 11:07

    Za parę dni gdy pochowają tego kleszego pasożyta robale będą miały ucztę, zżerając truchło Pawlukiewicza.

  • +++ 22.3.20 11:23

    Przez takich synów szatana, jak 2 pierwszych autorów wpisów, świat jest jak trędowaty.Boże,prosimy Ciebie,oczyść naszą umiłowaną Ojczyznę z dzieci szatana,wrogów Polski i Kościoła.

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