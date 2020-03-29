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Ks. Piotr Pawlukiewicz - Powiedz ,,Tak'' Jezusowi 29.03.2020, 19:15
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Ks. Piotr Pawlukiewicz - Powiedz ,,Tak'' Jezusowi

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  • Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 29.3.20 19:21


    Ks. Piotr Pawlukiewicz wiecznie żywy?
    Lenin czy co?

  • Katolicka Kretynizacja Polski 29.3.20 19:39

    Miałem wpisać parę wulgaryzmów pod adresem Polski i Kościoła. Nie mogę bez tego żyć. Ale mnie tak doopa boli po wczorajszym, że mam lewackie rozwolnienie. Musze poczytać Lenina na dobranoc, może przejdzie. A jak nie, to "Wyborczą".

  • Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 29.3.20 19:55


    A dlaczego wywody katolickiego księdza ilustruje nie katolicki kościółek znajdujący się w Islandii na półwyspie Snæfellsnes?

  • Moja rada Jude, nie kupuj zielonych bananów! 29.3.20 20:14

    NIE BADZ OBOJETNY, Żydzie wyklęty ...aaa_ ... tak Klapafuckyousz pisze:

    - "A teraz … głośno pierdzę, aby zagłuszyć kaszlnięcie." -
    I kto takich wpuścil do chrześcijańskiej Europy i Polski?!

    Klapafuckyousz sobie marzy:
    - "Ja już się zapisałem na naukę mandaryńskiego." -

    Ty Jasiu, a ile ty masz lat zgedzie?

    Przyznaj się, że boisz się iść spać bo możesz się nie obudzić.

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