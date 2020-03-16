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Ks. Piotr Pawlukiewicz: Otwórzmy oczy, przejrzyjmy! 16.03.2020, 8:30
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Ks. Piotr Pawlukiewicz: Otwórzmy oczy, przejrzyjmy!

2Dodaj komentarz

  • Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 16.3.20 8:48

    Jak zwykle strzał w kolano.
    Na obrazku widzimy czarny kościół w Budir na półwyspie Snaefellsnes w Islandi.
    No raczej nie katolicki ... :))

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