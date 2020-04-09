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Ks. Piotr Pawlukiewicz: Kończy się Wielki Post. Czy przejrzałeś na oczy? 9.04.2020, 12:15
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Ks. Piotr Pawlukiewicz: Kończy się Wielki Post. Czy przejrzałeś na oczy?

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