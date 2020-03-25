Wiadomości
Blogi i Opinie
Forum
Hostel Warszawa
Holland House
Fort24
Latający Holender
WIARA
Ks. Piotr Pawlukiewicz: Bóg zsyła trzęsienie ziemi na nasze życie, aby nas ocalić 25.03.2020, 14:00
wiara
bóg
ks piotr pawlukiewicz
trzęsienie ziemi
ocalenie
Screenshot Youtube
9

Ks. Piotr Pawlukiewicz: Bóg zsyła trzęsienie ziemi na nasze życie, aby nas ocalić

9Dodaj komentarz

  • Stachu 25.3.20 14:24

    Chodzi o osoby, które brały udział w nabożeństwach w Koszalinie, w kościele św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny (koło katedry) oraz w Słupsku, w Słupskim Środowisku Tradycji Katolickiej.

    Z apelem o zgłaszanie się do sanepidu wystąpiło Koszalińskie Środowisko Tradycji Łacińskiej, chodzi o udział w tak zwanych mszach trydenckich, które 15 i 19 marca (niedziela i czwartek) miały miejsce w Koszalinie a 14 marca w Słupsku (tu byli także koszalinianie).

    Na profilu na Facebooku "Msza Trydencka w Koszalinie" można przeczytać: "Na tych Mszach Świętych była osoba zakażona koronawirusem (dziś potwierdzone; wcześniej bezobjawowo, bardzo dobre samopoczucie).

    Apel ukazał się we wtorek wieczorem.

  • edi 25.3.20 14:26


    Jeżeli koronawirus zatrzyma LEWACTWO I TĘCZOWĄ ZARAZĘ BĘDZIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM DLA LUDZKOŚCI JEŻELI NIE BĘDZIE PRZEKLEŃSTWEM !!

  • BOGAnieMA 25.3.20 14:26

    TAK, TAK, STULECIA W CIEMNOCIE I STRACHU. MY JUŻ BOGU PODZIĘKUJEMY!

  • robaczek 2.0 25.3.20 14:29

    ;]



    no nie mówilem ze fajni ci chrzescijanie....

    tacy pocieszni ;]


    slicznie ;]


    oj posupie sie. a grupa docelowa wirusa jakos taka ..... mocno chrzescijanska ;]


    oj sie bedzie dzialo ;]



    ale


    DO WYBOROW w maju!!!


    wódz wzywa!!! ;]


    #selekcjanaturalna pis ;]

    hehhehe

    no ślicznie jest ;]

  • +++ 25.3.20 14:33

    Lewactwo i tęczowi to genetycznie skażone jednostki, prośmy Boga o ich cudowną przemianę, albo o uwolnienie naszej Ojczyzny od nich.

  • Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 25.3.20 14:35


    Bóg zsyła trzęsienie ziemi na nasze życie, aby nas ocalić.
    To coś jak PiS.
    Łamie prawo i imię szacunku dla prawa i sprawiedliwości.

  • Randki kamerki pokazy skype! 25.3.20 14:43

    Szukam miłego i kulturalnego faceta na sex spotkania lub stały zwiazek.
    Mam na imię Monia lat 24, wzrost 169cm,

    wiecej moich nagich fotek i kontakt do mnie tu - www.lexlale.com.pl
    ------------------
    i wyszukaj mnie po niku: Kamka napisz do mnie i spotkajmy sie!

Polecane

Najczęściej czytane

Podobne artykuły

 
 
 
 

Opinie

Najczęściej czytane

Polecane na forum

Z życia wzięte

Najnowsze artykuły

 
czytaj więcej
facebook