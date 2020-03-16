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Ks. Piotr Pawlukiewicz: Będziesz święty albo będziesz nikim! 16.03.2020, 12:35
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Ks. Piotr Pawlukiewicz: Będziesz święty albo będziesz nikim!

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  • Polak Ateista Dumny Gej 16.3.20 12:43

    Ja pyerdole co to za sukienka? Jakaś nowa lawendowa😂

  • Polak Ateista Dumny Gej 16.3.20 12:44

    Lawendowa kieca Versace spring collection 2020😂😂😂😂

  • Julki noga w gipsie 16.3.20 12:48

    „Taki gruby, taki chudy
    Może świętym być”

  • antyprawacki bicz 16.3.20 13:12


    wincej wincej takich ksiundzów jako postrachy na dzieci!

  • Polak Ateista Dumny Gej 16.3.20 13:14


    A ja nic, tylko zadzieram kiece i zarażaćsię lece!

    Właśnie wydalam ostatnie szare komórki i przygotowuje odbytnice.

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    Mam HIV, koronawirus może skróci moją samotność.

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