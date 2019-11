"Pójdź za Mną" - te słowa wypowiada Bóg do każdego z nas - i do tych, którym wydaje się, że są blisko Niego i pełnią Jego wolę, i do tych, którzy już dawno odeszli od Boga. Jezus pyta nas dziś także jaka nas nasza tożsamość katolicka - gdyż to ona wskazuje, za kim naprawdę idziemy. Słowo wygłoszone w bazylice kolegiackiej w Krośnie (2018).