Kosiniak-Kamysz: PAD podzielił Polskę przez 5 lat. Spotka go kara

Tylko PO POLSKIE 22.6.20 9:54

Ze względu na to, że w Polsce ŁBY podnoszą różnej MAŚCI SWOŁOCZ, WNUCZKI, CENREXY, NACHODŹCY na CZOŁGACH SOWIECKICH, LITWACY, SOWIECKIE „CHAZARY”, HAJHITLERY, tacy jedni zmieniający swoje nazwiska na POLSKO-BRZMIĄCE, i inni wrogowie NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZPOSPOLITEJ,

DLATEGO ważne jest, aby POLSKĄ kierowali i brali za nią ODPOWIEDZIALNOŚĆ tylko PRAWDZIWI POLACY. Prawdziwymi Polakami (niezależnie od narodowości) są Ci Polacy, którzy są w stanie ODDAĆ ŻYCIE za SWOJĄ i NASZĄ OJCZYZNĘ. To są Ci, co z Chrobrym, Jagiełłą, Batorym, Sobieskim, Kościuszką, Podchorążymi Wysockiego, Trauguttem, Piłsudskim, Rydzem-Śmigłym, Sikorskim, Grotem Roweckim, rotmistrzem Pileckim, z Tymi Polskimi patriotami spod OSTREJ BRAMY ( a byli tam pod Wilnem i Polacy narodowości Polskiej i byli Polscy Tatarzy, byli Polscy ŻYDZI, Polscy Litwini i byli też żołnierze narodowości Niemieckiej), z Powstańcami Warszawy WALCZYLI o WOLNĄ NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ, OJCZYZNĘ wielu Narodów. To wreszcie CI NIEZŁOMNI POLSCY ŻOŁNIERZE od ŁUPASZKI, ŻELAZNEGO, ŻUBRYDA, RAJSA, BARTKA, ROJA i wielu innych, którzy szli na ŚMIERĆ z ręki POLSKOJĘZYCZNYCH (także po SOWIECKICH LEKTORATACH) wrogów POLSKI. To są także Ci, którzy leżą na cmentarzach wojennych (choćby pod MONTE Cassino), na których grobach jest KRZYŻ KATOLICKI, ale też i PRAWOSŁAWNY, Ci, na których grobach jest GWIAZDA DAWIDA i PÓŁKSIĘŻYC POLSKICH TATARÓW. PRAWDZIWI POLACY (niezależnie od NARODOWOŚCI, a szczególnie PRAWDZIWI POLSCY ŻYDZI) pytają, „POLSKO, CO MAM DLA CIEBIE ZROBIĆ”, jak trzeba to nawet „ODDAMY ŻYCIE w TWEJ OBRONIE”. Natomiast inni, NACHODŹCY na CZOŁGACH SOWIECKICH, LITWACY, SOWIECKIE „CHAZARY”, LIPNI niby POLSCY ŻYDZI, ZAPRZAŃCY, ZDRAJCY, rożnej maści PPR-owcy, PZPR-owcy ZSL-owcy, UB-owcy, SB-owcy, KOD-owcy, którzy mówią o Polsce "TEN KRAJ, W TYM KRAJU" pytają „POLSKO, CO NAM MOŻESZ DAĆ?”, co tu ”MOŻNA "SPRYWATYZOWAĆ?" (tzn. UKRAŚĆ jakąś KAMIENICZKĘ za symboliczne "GROSZE" ) „ i zastanawiają się, a to nad KAPUCHĄ, a to nad OBRYWĄ, a to nad WZIĄTKĄ, a to W KIESZEŃ, a to W ŁAPĘ, a to PREZENT. I taka jest różnica między PRAWDZIWYMI POLAKAMI, PATRIOTAMI, szczególnie PRAWDZIWYMI POLSKIMI ŻYDAMI, a tą RESZTĄ, co mieszkają na Polskiej Ziemi. Na POLSKIEJ ZIEMI mamy WSPANIAŁYCH POLSKICH PATRIOTÓW, którzy od wieków przelewają swoją krew w obronie POLSKI swojej OJCZYZNY, POLSKICH TATARÓW.