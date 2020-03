Koronawirus w Zielonej Górze. Są wyniki!

Jan Radziszewski 5.3.20 13:10

orędzie Anny od Jezusa 27.02.2020

Maryja: Moje drogie dzieci.



Czy wiecie jak ważne i cenne są wasze modlitwy? Z Serca dziękuję wam za waszą odpowiedź w modlitwie i cierpieniu. Łzy Moje są pełne Krwi i dlatego módlcie się i ofiarowujcie Łzy Moje.



Rząd Polski często ukrywa złe wiadomości, które mogłyby go postawić w złym świetle. Dlatego pragnę wam powiedzieć, że wirus zwany koronawirusem jest już od kilku tygodni w Polsce.

I tu w Polsce może być epidemia i warto się zabezpieczyć w zapasy żywności i wody. Zapasy te nie muszą być zbyt duże jednak takie by starczyły na kilka tygodni. Najwięcej może być zachorowań w Warszawie i kilku większych miastach Polski w centrum i na wschodzie.



Proszę byście nie ulęgali lękowi lecz wzięli do ręki Różaniec jako broń niezawodną, ta broń jest najlepsza i najskuteczniejsza w każdej walce.



Tak dzieci moje wszystko co teraz się dzieje jest zapowiedzą tego co już zostało zapowiedziane dla czasów ponownego przyjścia Mego Syna, który wkrótce się wam objawi podczas oświecenia sumień gdy dusze wasze będą porwane do Nieba. Łaską jest od Boga Ojca samego ujawnione wam Bożych planów dla waszego zbudowania, dla mobilizacji waszej w modlitwie, dla wiary pogłębienia w Bożą obecność, obecność Moją i Mojego Syna.



Niech Duch Święty oświeca wasze serca i umysły byście w modlitwie serca wszystkich chorych obieli i kraj wasz tak drogi mojemu Sercu Różańcem mym obieli.



Tak niech Bóg Ojciec wam Błogosławi i obdarzy swoją łaską wszystkich tych co słowa te czytają i słuchają. Ja Matka obejmuje was Sercem i modlitwą