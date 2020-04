Koronawirus w Rosji. Sytuacja wygląda coraz gorzej

Prezydent Władimir Putin przyznał 13 kwietnia, że sytuacja z koronawirusem rozwija się w Rosji „w nie najlepszym kierunku” i że szczyt epidemii nie został jeszcze osiągnięty. Po raz ostatni Putin pojawił się w otoczeniu innych osób 26 marca. Od tamtej pory pracuje zdalnie ze swej rezydencji w Nowo-Ogariowie. Na naradzie poświęconej sytuacji z koronawirusem zalecił, by działać tak jak dotychczas. Zapowiedział, że do walki z rozszerzaniem się epidemii mogą włączyć się lekarze wojskowi i zaangażowany może być cały dostępny potencjał ministerstwa obrony. Tymczasem w siłach zbrojnych Rosji potwierdzono pod koniec marca koronawirusa u trzech żołnierzy. Ale to może być wierzchołek góry lodowej. Ministerstwo obrony poinformowało rząd, iż sytuacja epidemiczna w armii jest „niestabilna”. Co to dokładnie oznacza, nie wiadomo. O skali problemu świadczy pojawienie się możliwości przeniesienia obchodów zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej z 9 maja na 2 września. A jeszcze w lutym Szojgu zapowiadał, że w defiladzie weźmie udział 15 000 żołnierzy i 375 pojazdów wojskowych i samolotów. Władze nie doceniają skali kryzysu. Także pod kątem wydolności służby zdrowia. Na Moskwę i obwód moskiewski przypada ponad 72 proc. ogółu zachorowań w kraju. Departament zdrowia w merostwie ostrzegł, że w ciągu najbliższych 2-3 tygodni może zabraknąć miejsc szpitalnych w placówkach przystosowanych do leczenia pacjentów z koronawirusem. Może zabraknąć respiratorów, ale też brakuje wykwalifikowanych anestezjologów. To efekt reformy służby zdrowia. Dziś niedobór lekarzy tej specjalności szacuje się na ok. 30 proc.