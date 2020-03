Koronawirus w Polsce: Kolejna ofiara, liczba zakażeń wzrosła do 1085

Pytajniczek 26.3.20 10:01

Znaj proporcje, mocium panie:

Oficjane dane za rok 2018:

Zakażenie AIDS w Polsce - 1200 zachorowań 200 zgonów

Liczba zakażeń AIDS na swiecie - 38mln liczba zgonów 770tys

Statystyki zachorowanosci w Polsce na inne choroby:

Grypa-ok 5.2mln zachorowań , umieralność ponad 100 zgonów.

Rak: 133000 przypadków , rak żoładka ok 10tys zgonów rak jelita grubego,5,5tys osób, itd.

Nadciśnienie tętnicze: dotknięta nim jest 30% populacji, 6tys zgonów rocznie.

Cukrzyca: 5% populacji,6tys zgonów

Zapalenie płuc: 8,5tys zgonów rocznie.



Państwowy Zakład Higieny przekazał, że w samym lutym w Polsce na grypę zachorowało blisko 800 tysięcy osób. W tym samym czasie zmarły 23 osoby.Na świecie na grypę choruje ok. 5-25% populacji a umiera na nią 500 tys. do 1 mln osób rocznie. Dane ECDC podają, że rocznie na grypę choruje ok. 10% mieszkańców Europy, natomiast z powodu powikłań pogrypowych konieczna jest hospitalizacja setek tysięcy ludzi.Nikt z tego powodu nie unieruchomił państwa i nie uwieził ludzi w ich domach.Nikt też z tego powodu nie lata w maseczkach, nikt nie rozpętał globalnej psychozy.