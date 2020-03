Koronawirus. Jak Polacy oceniają działania rządu?

JS 10.3.20 10:49

Orędzie Matki Bożej z Trevignano Romano z 28 września 2019: Módlcie się za Chiny, ponieważ stamtąd nadejdą nowe choroby”



Orędzie z Trevignano Romano 29 lutego 2020 r

Dzieci moje, dlaczego czekacie aż stanie się coś strasznego, żeby zbliżyć się do Boga, a kiedy wszystko jest dobrze nie znacie swojego Zbawiciela? Dzieci moje, to nie będzie ostatni wirus, który przyjdzie z ziemi, ale spodziewajcie się innych rzeczy, trzęsienia ziemi i zarazy, świat jest tego pełny, a wielu, mimo tego wszystkiego, już oddało duszę diabłu. Dzieci, to jest czas nawrócenia, módlcie się i wierzcie w Ewangelię, ja obiecuję wam ochronę. Dzieci umiłowane, wielu z was prosi mojego Syna, aby szybko powrócił, i On przybędzie, ale dopiero gdy ujrzy jak obrzydliwość, grzech i bluźnierstwa rozprzestrzeniają się jeszcze bardziej, a zło sprawi, że nie będziecie już mieli sił powrócić do Boga, wówczas Jego przyjście będzie ostatnim aktem miłosierdzia. Moje umiłowane dzieci, módlcie się, módlcie się wiele, Ja jako Matka was wszystkich, będę was chroniła i będę przy was. Teraz zostawiam was z moim Świętym Błogosławieństwem, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.



Króluj nam Chryste jako Król Polski

Pozdrawiam a jak ktoś ma problemy z uwierzeniem w Ewangelię niech sięgnie po objawienia tzw. prywatne, które są BARDZO POMOCNE i tak powinny zostać określone.