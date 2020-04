Koronawirus. Druga fala prawdopodobnie jesienią

18.4.20 16:09

POWRÓT CHEMTRAILS NAD POLSKĄ

www.youtube.com/watch?v=yj9VTMmgQmI



Gdy lekarze zaczynają radzić sobie z koronawirusem, to ONI, ci sami, co doprowadzili do epidemii korona wirusa, ponownie rozpoczęli akcję sypania na nas z powietrza trucizny – CHEMTRAILS!

ONI obsypują nas zabijającą organizm nanocząsteczką metali ciężkich i grzybami?

Sypią na nas truciznę, która wnika do naszych organizmów?

Z obserwacjami [ chemtrails ] lekarzy angielskich wynika, że notują oni wzrost zachorowań na stany zapalne górnych dróg oddechowych, w kilka dni po intensywnym sypaniu z powietrza.

Koronawirus także atakuje płuca!

Czy to jest zbieg okoliczności?



Politycy, dziennikarze, ONI trują nas, a co za tym idzie, trują także wasze rodziny i dzieci?

Czy jest to wam obojętne?

Wygoogluj sobie „chemtrails” „nanocząsteczka”

Jak długo będziecie milczeć i akceptować powolną depopulację ludności Polski?

Milcząc, uczestniczycie w masońskiej zbrodni?





Chemtrails Trojanische Wolken Doku (full length)

www.youtube.com/watch?v=_8o4xgSVcyg&feature=youtu.be