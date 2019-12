Kombatanci apelują: Zdegradować zdrajców z WRON!

Przed kolejną rocznicą wprowadzenia stanu wojennego Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie ponawia prośbę do prezydenta Andrzeja Dudy o pozbawienie stopni wojskowych oraz odznaczeń państwowych wszystkich członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, która w styczniu 2012 roku została uznana prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie za związek przestępczy o charakterze zbrojnym działający pod kierunkiem generała Wojciecha Jaruzelskiego.

Nie może być tak, że stopień generała mają jednocześnie ewidentni zdrajcy i jeden z największych bohaterów nie tylko Polski, ale całego świata Ryszard Kukliński (czekamy jeszcze na odznaczenie go Orderem Orła Białego), który z narażeniem życia własnego oraz swojej rodziny skutecznie zapobiegł przekształceniu się zimnej wojny między Wschodem a Zachodem w gorącą o nuklearnym charakterze.

Nadal obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości, co stanowi znakomitą okazję do wyrównywania historycznych rachunków i nazwaniu wprost zdrady zdradą, a bohaterstwa bohaterstwem. Aby tak się stało, konieczne jest m.in. pozbawienie wszelkich honorów członków WRON bez względu na zakres ich odpowiedzialności, ponieważ wszyscy przystąpili do niej dobrowolnie.