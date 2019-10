Koalicja 'antyPiS': Czterogłowy smok czy... dziecięcy smoczek?

Nowak 9.10.19 23:14

Co to za partia polityczna ?! Krzysiu Brejza z Człapką pojechali z „silnirazem” do Inowrocławia, Nitrasowi zamknięto pysk, Niesiołowskiego przeznaczono do rozpłodu, Kierwińskiego prawie nie widać, Szczerba się schował, Budkę podpalono, Neumann zrezygnował sam, ........................ a tu wybory, i zamiast wyjść do ludu i opowiadać co dobrego zrobili przez 8 lat ich rządów – to się pochowali ?! I oni chcą rządzić krajem ?!!!



Sketyna: Dzięki ci Panie za tych idiotów, którzy nas jeszcze popierają ! Podnieśliśmy im wiek emerytalny, podatki, ukradliśmy ich pieniądze z OFE i z WAT, a oni i tak wolą nas od PIS-u.

Bolek mówił na konwencji PO: stan wojenny, atakują nas z każdej strony – raz przywożą wódkę (289 but.), raz wino (158 but.) z drugiej strony szampan (239 but.) lub piwo (1115 but.), oglądamy TV i czytamy GW, a ten szczoch Sketyna poszedł do Solidarności Walczącej – to co to było ? ZDRADA – ZDRAJCA ! Za to bede głosować na PSL !

Gzesiu jest prorokiem ! Ten żulik przepowiedział, że Wojciechowski nie nadaje się na komisarza i w drugiej turze przesłuchań spakuje swoje rzeczy i wypad. Ludzie, ten fircyk potrafi nawet przepowiadać !

Mimo to Grzesiu jest sprytny. Wyasygnował Kidawę na kandydatkę na premiera, ta baba kłapie sztuczną szczęką i czyta zawzięcie z promptera, a nie wie jeszcze tego, że Grzesiu robi sobie ciepłe gniazdko na tylnym siedzieniu, skąd będzie kierował pracami przyszłej premiery.

Ja pie-rdolę, ale patologia !