Kłamstwa Putina. Korwin-Mikke: Trzeba się czasami pośmiać

Topek 30.12.19 21:47

Witam komentujących przygłupów z antyPISowskiego psychiatryka !

Zerkam od czasu do czasu na różne portale internetowe i wszędzie spotykam grupkę komentujących lewackich przygłupów z totalnie zdeformowanymi mózgami. I na prawie wszystkich portalach zagnieździli się jak tasiemce uzbrojone. Myślę sobie, po co oni to robią ? Jaką z tego mają korzyść ? Czyżby PO im płaciło ? Nie wierzę ! Przecież PO z Tczewa nagrywa PO z Warszawy, jedni gryzą się z drugimi, no to i tak pozagryzają się nawzajem i wylądują na śmietniku historii.

Te Lewackie szczochy i frustraci gardzący Polakami nie czują tego, że są Polsce niepotrzebni niechciani, i że dla tego balastu nie ma miejsca w naszej Ojczyźnie, szczególnie dla tych, dla których Polskość to nienormalność. Oni wyparli się Polskości ! Oni są przeciwko wszystkiemu co jest dobrem, wszystkiemu co robi polski rząd i prezydent , a ich nienawiść , podłość i obrzydliwość udziela się nawet do kota Kaczyćskiego.