Kard. Müller: Zawieszenie publicznych Mszy jest uzależnieniem od państwa, jest niedopuszczalne

Jan Radziszewski 7.5.20 17:25



jak jest w powiedzeniu "Co ma wisieć - Nie Utonie!"



Ty rzeczniku, Żydzie Pinkasie nie zalecaj modlenia się w domu bo to nie jest Twoje zadanie.

Twoje miejsce nie jest w Polsce a zwłaszcza w polskiej służbie zdrowia.



Prezydencie Dudo nie bądź chwiejny. Dawałem Ci Łaski lecz kto nie wykorzystuje Łask ten kończy źle.

Możesz być powieszony przez lud Polski.



Nie teraz jeszcze lecz gdy będzie w Polsce wielki krach gospodarczy i dziesiątki tysięcy zmarłych na coronawirusa a więcej niż milion chorych to jest to już bardzo prawdopodobne.

Okazałem Ci Łaskę gdy Hostia przytoczyła się do Twoich rąk. Nie byłeś tego godzien jak każdy, ale jesteś prezydentem Mego umiłowanego kraju, skąd pochodzi Mój przodek o imieniu Iz ( jak było w tych Orędziach).

Dlatego tak Cię uszanowałem. Uszanuj Ty i Mnie, nie tylko w sercu, kłaniając się wrogom Polski, lecz postawą.



Polska to nie Polin.

Polska jest krajem starożytnym a Ariowie - Słowianie, w tym zwłaszcza z terenów dzisiejszej Polski, nieśli kulturę i swoje geny na Bliski Wschód i w wiele innych miejsc.

Imię Mojej Matki jest słowiańskie – Miriam, to znaczy - jestem pokojem.

Korzenie Mojego Imienia też są słowiańskie : Iz, co znaczy – z głębi prarzeczy. Przykładem jest rzeka Izera, dzisiaj w Niemczech, wtedy i później rzeka ludu tylko słowiańskiego.

Dawid oznacza - dający wid, czyli światło.



Uzupełniaj swą wiedzę prezydencie Dudo bo źle Cię uczyli ( jak i innych Polaków).

Sam powiedziałeś, że się uczysz, zatem ucz się.



Masoni w Polsce, sługi szatana.

Wasz czas w Moim Kraju kończy się.

Posłużę się jeszcze wami dla oczyszczenia Polski lecz wasze miejsca w piekle są straszne.

Kto szkodzi Polsce będzie bardziej jeszcze męczony niż mieszkaniec innego kraju szkodzący jemu.

Zatem wasze piekielne cierpienia masoni służący szatanowi w Polsce będą jeszcze większe niż masonów we Francji, Niemczech czy innych krajach.

Zatem pamiętajcie.

Chcecie żyć choćby dla marnego życia ziemskiego i waszych bliskich.

Zatem czyńcie tak aby żyć bo kto oddaje się szatanowi nie żyje lecz już jest martwy.

Strzeżcie się.

Truliście przez wiele lat Polaków smugami chemtrails.

Zatrzymałem to teraz w wielkim stopniu.

Widzicie to.

Więc nie wierzgajcie przeciw ościeniowi.

Nie chcę was zgładzić.

Wy sami idziecie na zagładę.

Służcie Polsce.

To ostatni wasz czas.

Amen.

- Dziękuję Chryste Królu, doskonały nasz Panie i Zbawco.