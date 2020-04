Kaja Godek do posłów: nie odpuścimy wam sprawy obrony życia!

Myślenie nie boli 15.4.20 19:39



Podejście tzw. obrońców życia do kwestii aborcji jest skranie nielogiczne. Pokażę dlaczego.

Polki dokonują aborcji na cztery sposoby:

po pierwsze - wyjeżdżają za granicę, gdzie robią to legalnie, zgodnie z prawem kraju do którego wyjadą;

po drugie - robią to w kraju farmakologicznie, zamawiają w internecie pigułkę, przychodzi po kilku dniach, zażywają, trzy dni później jest po wszystkim;

po trzecie - robią nielegalny zabieg w Polsce; to może być niebezpieczne, choć do czasów Boya i jego piekła kobiet na szczęście daleko;

po czwarte - robią legalny zabieg w Polsce, w przewidzianych prawem przypadkach.



Wszystkich czterech typów przypadków rocznie jest, dane są niepełne, od 70 do 100 tysięcy, z tego przypadek czwarty - mniej niż tysiąc.

I o co ten cały krzyk? O przypadek czwarty. Co się stanie, gdyby pani Godek dostała swoją ustawę? NIC!!! Przypaek czwarty rozpuści się w pierwszych trzech.



Taka logika