"Jest lek na COVID-19.Szumowski:To niesamowita wiadomość"

+ 10.05.2020r. Godzina 16:49 + Jezus: Dzieci moje umiłowane.

Dziś czasy ostatnie i wiedzcie, że dzień Mego ponownego przyjścia zbliża się a sąd Mój odbędzie się nad każdą duszą.

Wiele jest dróg co prowadzi do Boga i każda dusza ma swoją drogę. Lecz na te czasy Bóg dał wam drogę przez Maryję i przez Maryję najpewniej dojdziecie przez Jej wstawiennictwo i dzięki Jej opiece.

Dziś wiele dusz utraciło wiarę i na sobie się opiera, dlatego teraz wielu straciło sens życia bo życie ich opierało się na posiadaniu.

To, że wybory prezydenckie zostały przesunięte jest zasługą wielu modlitw.

Lecz wiedzcie, że w swoim czasie wszystko się wypełni a wynik wyborów jest przesądzony.

++ Tak drogie dzieci, módlcie się za Rząd Polski by wszystkie złe plany zostały zniweczone.

++ Tak Premierze Morawiecki wkrótce twe rządy zostaną zakończone, lecz czas działania klątwy jeszcze dotkliwie odczujesz.

Zaś Ministrze Szumowski wiedz, że zło któremu służysz zemści się na Tobie bo taki jest wyrok Boży.

+ Każdy kto teraz jest u sercu władzy niech wie i niech pamięta, że jeśli swej przysięgi nie dochowa by służyć Polsce i narodowi Polskiemu dla jego dobra zostanie dotknięty ręką Bożą, ręką Sprawiedliwości.

+++ A ci co wiary nie mają i co się zaprzedali niech wiedzą, że jawne staną się ich uczynki i nie unikną kompromitacji.

/ a więc marny los czeka znanych żydów i aktywistów Masonerii)

Tak dzieci moje w czasie gdy siły zła wzmogły swe działanie i szatan uderza ze zdwojoną siłą w modlitwie nie ustawajcie, i zło siłą modlitwy zwyciężajcie. Czas już bliski i ważą się losy waszego kraju. Módlcie się o pokój, gdyż będą się szerzyć prowokacje podsycające bunt i złość. Nie pozwólcie się sprowokować, nie ma silniejszej broni niż Różaniec. Czyż ta modlitwa nie zwycięży każde zło?