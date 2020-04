Jerzy Bukowski: Wybory jako zamach stanu

Roman 23.4.20 10:42

Patrzę, patrzę i nie mogę się napatrzeć. Przez pięć lat w opozycji nawet z nudów można napisać program wyborczy, chociażby na podstawie postulatów ludzi zgłaszających się do biura poselskiego. W tak długim czasie powstałaby całkiem gruba księga. Tymczasem PO przez te wszystkie lata tylko nagłaśnia swoje protesty, które w dodatku rzadko kiedy sama potrafi sensownie uzasadnić nie używając takich słów "wytrychów" jak zamach na demokrację, faszyzm, kaczyzm, dyktatura, itp. Nie sądzę, aby byli aż tak słabi intelektualnie. Wydaje mi się, że jest to raczej "urzędowe lenistwo" liderów oraz systemowe blokowanie oddolnych wewnątrzpartyjnych inicjatyw. W ten sposób PO powoli zmierza ku samounicestwieniu. Dla polskiej demokracji wcale nie jest to takie dobre, ponieważ PiS powinno mieć sensowną przeciwwagę, podkreślam SENSOWNĄ.