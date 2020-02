Jerzy Bukowski: Polscy komuniści apelują o międzynarodową pomoc. Kiedy KPP zostanie wreszcie zdelegalizowana?!

Lolek kremowka 21.2.20 11:59

Przeraża mnie stopień degeneracji i histerycznej nienawiści lewactwa, do tego co Polskie. Oni atakują jak wściekłe psy, jak ludzie zdeformowani intelektualnie. Najgorszy jednak jest stan ich ducha, w którym nie ma miejsca dla Boga, dla Ewangelii, której się wyparli. Swoje serca, czyli te emocje, które ich napędzają oddali szatanowi. Za co ? Za nędzny byt na tym świecie. Czy oni jeszcze wierzą, że się do koryta jeszcze kiedyś dorwią ?! Zdziwią się po śmierci, co stracili. Nie życzę im tego ale są na najlepszej drodze do nieugaszonego, wiecznego skretynienia. Jeżeli Jezus nie okaże im Swojego Miłosierdzia, to będą w wieczności oskarżać siebie o to co stracili, a co mieli w zasięgu ręki. Miałeś chamie złoty róg.... ktoś kiedyś napisał. Miałeś człowieku Ewangelię...

Króluj nam Chryste - nie antychryście !!!