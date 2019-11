Jerzy Bukowski: Pojedynek Dudy z... Kosiniakiem?

Lennon 8.11.19 11:46

Ten Kamysz, który należy do zielonej szajki przestępczej, który ukradł Polakom 156 MLD zł z OFE, ten co wydłużył wiek emerytalny Polakom do 67 lat i ten która klaskał jeżdżewskiemu za plucie i obrażanie katolików chce być prezydentem wszystkich Polaków. Powiedzcie mi, czy ja śnię, czy to dzieje się naprawdę ?! Bo jeśli naprawdę to należałoby go natychmiast wysłać do domu wariatów !!!!