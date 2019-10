Jerzy Bukowski: Kampanijna komedia omyłek Koalicji Obywatelskiej

Okazuje się jednak, że jak nie idzie, to nie idzie na całej linii. Kampania wyborcza Koalicji Obywatelskiej to istna komedia pomyłek, a zamiast mądrych błaznów pojawiają się w niej żałośni trefnisie w rodzaju Klaudii Jachiry.

Obserwując ten intelektualny i moralny upadek ludzi pretendujących do bycia polską elitą nie mogę się powstrzymać od zacytowania fragmentu jednej z piosenek Wojciecha Młynarskiego, który przeszedł do skarbnicy tzw. skrzydlatych słów:

Co by tu jeszcze spieprzyć, Panowie? Co by tu jeszcze?