Jerzy Bukowski: Kaczyński i pustka

W r o g o w i e Europy już dawno postanowili r e p o p u l o w a ć swoje społeczeństwa. Zastąpić autochtonów przybyszami spoza strefy Europa.



Muzułmanami, kontr-kulturowymi mutantami z lgbtq+UB etc.



Dlatego dla Kontrkultury koronawirus to jest d a r . n i e b i o s! Podobnie dla lewicy.

Wszędzie lewica w Europie i obóz tak zwanej LGBTQ+UB po cichu zaciera ręce.



OTO jest dzień, oto jest dzień który dał im Pan...



.

tacy 'rodacy' to są...'e u r o p e j c z y c y' tacy...