Jarosław Kaczyński o Smoleńsku: Tylko Bóg wie, o co tutaj chodziło

22.3.20 10:30

KURIOZUM!

„Rozmawiałem przez telefon z premierem Polski Mateuszem Morawieckim o powrocie do domu ukraińskich obywateli. Porozumieliśmy się w sprawie utworzenia tzw. humanitarnego korytarza dla Ukraińców. Którzy będą mogli od granicy Niemiec tranzytem przez Polskę wrócić do ojczyzny” – napisał Szmyhal na swym koncie w serwisie Telegram. Wyraził również wdzięczność polskiej stronie za włączenie Ukraińców do programu „Lot do Domu”.

„Dzięki niej Ukraińcy, którzy przebywają w innych krajach, będą mogli wykorzystać rejsy linii lotniczych LOT do przylotu do Polski” – dodał.

Źródło: nczas.com/2020/03/21/w-polsce-powstanie-korytarz-humanitarny-dla-ukraincow-chodzi-o-koronawirusa/



Korytarz humanitarny? A co to w Niemczech wybuchła wojna? Giną na ulicach ludzie?



Skoro jest tak, jak to media podały (TVP Info), że otworzono połączenia kolejowe Przemyśl - Kijów, to jest i tak, że od dnia 19 marca br. na kolejowy dworzec w ścisłym centrum Przemyśla ściągają obywatele Ukrainy z Niemiec i innych krajów, których stan zdrowia może budzić uzasadnione wątpliwości, i którzy stanowią zagrożenie dla mieszkańców Przemyśla. Ukraińcy są wyrzucani z terenu Niemiec przez niemieckie władze. Ukraińcy nie mają badań testem na obecność koronowirusa i wpuszcza się ich do Polski i pozwala się na swobodne przemieszczanie się po terenie Polski. Ukraińcy nie są wyposażeni w środki ochronne, nie stosują się do zaleceń polskich władz! Natomiast polskich obywateli powracających do kraju obejmuje się kwarantanną (!).



Ostatnio TVP Info informowało, że do Przemyśla ściągnęło 300 obywateli Ukrainy i korzystając z pociągu relacji Przemyśl-Kijów opuściło Polskę.

TVP manipuluje i ukrywa prawdę przed opinią publiczną.

Dlaczego TVP nie ostrzega mieszkańców Przemyśla przed bezpośrednimi kontaktami z Ukraińcami z pobytem w krajach o szalejącym wirusie i możliwym zakażeniu koronawirusem?

Kto szykuje mieszkańcom Przemyśla centrum zakażeń koronowirusem?

Dlaczego rząd RP naraża zdrowie Polaków?



Dlaczego, gdy wszystkie państwa zamykają granice i swobodne przemieszczanie się, to Polska otwiera zachodnią granicę (południową) i otwiera połączenie kolejowe Przemyśl – Kijów?

Dlaczego Ukraińców nie konwojuje się na teren Ukrainy tak, jak choćby Estończyków?

Czy Ukraina nie posiada swoich autobusów i swoich linii lotniczych, aby zabezpieczyć powrót swoich obywateli?



Min. Łukasz Szumowski stwierdził, że:

"mamy wybór - albo zamknięcie państwa, albo setki zmarłych"



Czy ten logiczny wybór, zamknięcie granicy, albo setki zmarłych, nie dotyczy Podkarpacia, nie dotyczy mieszkańców Przemyśla?



Dlaczego rząd RP naraża zdrowie Polaków?