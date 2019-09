Jarosław Kaczyński: Kornel Morawiecki- człowiek niezłomny

Jarek 30.9.19 18:32

Szanowny Wkurzony,

popierałeś w latach 2007-2015 rządy premierów Tuska i Kopacz "partii miłości". Zadumałem się nad stanem twego umysłu. Nie sądzę, żeś głupek, gdyż jak piszesz o sobie: „ jestem typowym PO wyborcą.”

Psychologiem nie jestem, a pomimo wielkiego zagęszczenia populacji zwolenników PO udało mi się nie wpaść w szpony lemingozy, czyli choroby będącej stanem umysłu, a roznoszonej przez TVN, Gazetę Wyborczą oraz wszelkiej maści lewackich przygłupów.

Ludzie, którzy dziwują się teraz wynikami wyborów, kiedy wygrywa PIS, są jak misie o małych rozumkach, którym do życia wystarczała ciepła woda w kranie i pogarda do inaczej myślących. Waszym miodkiem nadal są "jedynie słuszne" informacje, a mózgi wyprane przez media głównego nurtu przyjmują tylko jeden rodzaj narracji.

W waszej partii są karierowicze, bufoni, kłamcy, złodzieje i zdrajcy narodu polskiego. Mnie jest łatwiej pisać takie słowa, gdyż nigdy nie głosowałem i głosować nie będę na PO. I jak pokazuje historia - miałem rację. Oglądając wasze dziwne postawy wobec tego co się zdarzyło; albo leczycie kaca, albo udajecie, że nic się nie stało. STAŁO SIĘ. Dostaliście łupnia w 2015 od "gówniarza" i "drugiego rzędu PiS-u". Tyle tylko, że wy przegrywać nie potraficie. Nie macie za grosz klasy i politycznego obycia, co powoduje, że trudno będzie zakopać te kilometrowe rowy między nami. Jeśli przegraną Komorowskiego podsumowaliście zdaniem: „Jedyna nadzieja w drugim Tupolewie” to znaczy, żeście ludzmi nikczemnymi, bo nawet zmarłych nie szanujecie. Jeśli Wasz autorytet moralny - Anna Nehrebecka - po zwycięstwie Andrzeja Dudy skomentowała „W d*** dostaniemy od tego CHŁYSTKA!” to oznacza, że dobrze się stało, że wyborcy powoli zmiatają was na szufelkę, aby wyrzucić na śmietnik historii.

Jednak ty - wkurzony wyborco PO - jesteś na dobrej drodze ku "samouzdrowieniu". Pierwszy krok masz już za sobą. W końcu doszło do Ciebie, że PO to Partia Obciachu lub Przestępcza Organizacja. Brawo! Teraz najgorsze przed Tobą. Musisz zacząć myśleć samodzielnie; bez wspomagaczy typu Lis, Żakowski, Wielowieyska i inni.

I na koniec. Wybory w 2015 przesraliście nie przez brak zwolenników PO. Ludzie dość już mieli goebbelsowskiej ściemy à la lis & żakowski. Nie wystarczy tylko gadać o sukcesach. Trzeba te sukcesy mieć i móc je pokazać. Polacy w spokoju wskazali na drzwi wyjściowe lokatorowi Pałacu Prezydenckiego Bronkowi.

Mam taką nadzieję, że obecnie większość parlamentarzystów PO również zostanie za swoje uczynki wyrzucona z Sejmu i Senatu po jesiennych wyborach. W demokracji tak już jest, że zawsze cieszy się większość. Mnie i moich bliskich raduje szybkie kurczenie się populacji lemingów. Jest to też bardzo dobra wiadomość dla Polski. Po prostu: coś się kończy, coś zaczyna, a zaczyna się „polski model dobrobytu”, ale już bez was !!!