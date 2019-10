Janusz Szostakowski: Ponura tajemnica niezawodnego elektoratu Platformy

Janusz Szostakowski

NIEZAWODNY ELEKTORAT PLATFORMY

Dziś wielu analizuje jeszcze sensacyjne i zarazem bulwersujące nagrania posła Neumanna, które wstrząsnęły dużą częścią opinii społecznej. Wydawać by się mogło, że wstrząsną one również wyborcą Platformy Obywatelskiej. Tymczasem, jak pokazują już nowe sondaże, zapewne uwzględniające już skutki tej afery, nadal poparcie dla tej partii nie drgnęło. Dlatego uważam, że bardziej interesującym zjawiskiem, zasługującym na głębszą analizę, niż sam poseł Neumann i jego koledzy, jest właśnie zjawisko niewzruszonego poparcia ze strony twardego elektoratu Platformy Obywatelskiej.

Tak się przypadkiem składa, że temat wpływu afer PO na poparcie ze strony jej elektoratu, zainteresował mnie już dziesięć lat temu, kiedy to opublikowałem w Salonie24 felieton, pt. „Ryba psuje się do ogona”. Powodem tamtej publikacji było moje zdumienie wywołane faktem, że po głośnej aferze hazardowej, której skala w normalnych warunkach politycznych powinna totalnie pogrążyć Platformę i na dłuższy czas usunąć ją ze sceny politycznej (jak to miało miejsce jeszcze kilka lat wcześniej w przypadku SLD po aferze Rywina), elektorat tej partii wcale nie cofnął jej swojego zaufania. Odwrotnie… jak pokazywały ówczesne sondaże, udzielił jej pełnej legitymacji do dalszego sprawowania władzy – zupełnie jakby nic się nie stało? Wówczas włączyła mi się czerwona lampka, bowiem poczułem, że ze świadomością społeczną i tak zwaną moralnością publiczną w naszym kraju dzieje się coś złego. Nie pomyliłem się! Później było jeszcze więcej afer, łącznie z aferą „Amber Gold”, które też nie zrobiły na elektoracie PO większego wrażenia, aż do czasu nagrań w restauracji „Sowa i Przyjaciele”. Wydźwięk tej ostatniej był już na tyle duży, że patologia panująca w tej partii nie mogła nie zostać zauważona. Choć nagrania od „Sowy” wywarły na tyle duże wrażenie na sympatykach PO, że nie wygrała ona już wyborów, to jednak nie na tyle znaczące, by przestała się liczyć w dalszej grze politycznej. Przeciwnie! Wciąż utrzymując poparcie na poziomie plus-minus 25%, odgrywa do dziś czołową rolę po stronie opozycji. W moim artykule sprzed dziesięciu lat pokusiłem się o pobieżną refleksję na temat przyczyn tej niezrozumiałej dla mnie akceptacji wyborców dla nieetycznych i przestępczych działań ze strony tej formacji, i skonstatowałem, że główną przyczyną takiego stanu rzeczy były negatywne zmiany w sferze wartościowania (ewaluacji), jakie dokonały się w Polsce za sprawą trwającego już od dwóch dekad liberalnego ustroju, tak w sferze gospodarki, jak i w dziedzinie moralności i ideologii. Uznałem w tamtym czasie, że niekorzystne zmiany, jakie zaszły w tym okresie, nałożyły się na wcześniejsze negatywne czynniki uwarunkowane historycznie, związane z okresem zaborów i systemem komunistycznym, powodując głęboką erozję w życiu społecznym i politycznym. W tamtym okresie, patrzyłem na to zagadnienie przede wszystkim w kategoriach upadku zasad moralnych i zbiorowej demoralizacji. Obecnie uważam, że zjawisko to ma bardziej skomplikowany charakter i bardziej konkretne przyczyny strukturalne. Ponieważ dziś posiadam większą wiedzę i więcej przemyśleń na ten temat, postanowiłem wrócić do sprawy fenomenu niezwykle trwałego poparcia i nieograniczonej tolerancji wobec PO ze strony jej „żelaznego” elektoratu.

Tak więc spróbujmy ułożyć i uporządkować najważniejsze rzeczy po kolei, podług znaczenia i podług kryteriów poparcia dla PO ze strony wyborców.

Żeby zrozumieć większość zjawisk, które dzieją się za sprawą Platformy Obywatelskiej, należy przede wszystkim mieć świadomość najważniejszej rzeczy – mianowicie tego, jak wyglądał akt założycielski tej partii. Niestety, duża część Polaków zdaje się nie mieć o tym wiedzy, albo tę wiedzę ma, lecz o niej zapomniała, podczas gdy informacje na ten temat, mają kluczowe znaczenie w całej sprawie. Otóż chcemy poinformować, że partia pod nazwą Platforma Obywatelska została utworzona w sposób sztuczny przez polskie tajne służby (nie wykluczone, że z udziałem służb obcych), a jej założycielami byli sam gen. Gromosław Czempiński – ówczesny szef UOP (wcześniej oficer wywiadu PRL i „bezpieki”) i jego „podopieczny”, tajny współpracownik z czasów PRL, o pseudonimie „Must” – Andrzej Olechowski. O tym fakcie oznajmił nam osobiście pan generał w trakcie wywiadu z red. Dorotą Gawryluk w telewizji „Polsat News” w dniu 06.07.2009, o czym można się dowiedzieć ze stenogramu dostępnego w Internecie pod tytułem: „Kto naprawdę zakładał PO”. Początkowo siedziba komitetu założycielskiego tej partii znajdowała się w budynku należącym do WSI na warszawskim Mokotowie, w którym działalność rozpoczynał pan Olechowski. Jak poinformował w swoim wywiadzie generał Czempiński, Platforma została uformowana na drodze całkowicie odgórnego doboru osób, spośród kilkuset znanych już polityków z „odpowiednim dorobkiem”, z którymi „ojcowie założyciele” odbyli w tym celu setki rozmów. Jak można pośrednio wnioskować, osoby te były dobrane w taki sposób, by nowa partia stanowiła odpowiednią przeciwwagę dla partii powstałych poza kontrolą – z inicjatywy oddolnej, a które z punktu widzenia aranżujących to przedsięwzięcie, były niepożądane. PO została powołana w momencie, gdy koncesjonowana Unia Wolności coraz bardziej skręcała w lewo, a jej koalicjant Kongres Liberalno Demokratyczny (KLD), gwałtownie tracił dobrą opinię. Złożona z tych partii koalicja nie gwarantowała sukcesu w rywalizacji z niekoncesjonowanymi partiami prawicowymi na głównym froncie walki, czyli w centrum sceny politycznej. Ponieważ mogło to spowodować wzmocnienie centroprawicowego i prężnego Prawa i Sprawiedliwości pod przywództwem Kaczyńskiego, dążącego do lustracji i głębokich reform państwa, należało temu koniecznie zapobiec. Według projektu, PO miała zagospodarować jak największy obszar środka sceny politycznej i skutecznie konkurować z Jarosławem Kaczyńskim. Aby to zamierzenie odniosło sukces, postacie mające znaleźć się w głównym składzie tej partii, miały odpowiadać zróżnicowanym gustom i podobać się jak największej części społeczeństwa. Choć PO początkowo uformowano (zapewne dla zmyłki) pod oficjalnym szyldem chrześcijańskiej demokracji (ten typ partii najczęściej wygrywał wybory na Zachodzie), to jednak zgodnie z założeniem znalazły się w niej osoby reprezentujące bardzo szerokie spektrum poglądów: od Macieja Płażyńskiego i Jana Rokity po prawej stronie, do kabotyńskiego, lewackiego radykała, Janusza Palikota po stronie lewej. Chodziło o to, by jak najwięcej obywateli mogło w tej partii znaleźć coś dla siebie. Największym paradoksem w przypadku tej „chadeckiej” formacji, było to, że jej inicjator i początkowy przywódca Andrzej Olechowski, był wcześniej zdeklarowanym marksistą, a nawet kontaktem operacyjnym wywiadu gospodarczego PRL, co jakoś nikomu nie rzuciło się w oczy. Niewykluczone, że było to możliwe, dlatego, że pan Olechowski po upadku poprzedniego ustroju zdążył zyskać legendę polityka nawróconego na katolicyzm, miedzy innymi w wyniku objęcia katedry w Akademii Teologii Katolickiej, jak również wskutek odpowiednich zabiegów medialnych oraz pewnych spektakularnych chwytów PR z jego strony, np. w rodzaju tego, że jako jedyny wśród ówczesnej czołówki, prawie zawsze swoje wystąpienia wiecowe, kończył zawołaniem „tak mi dopomóż Bóg”. Po jakimś czasie, gdy „dziecko” pana generała i jego asystenta Olechowskiego rozwijając się prawidłowo doszło do samodzielności i rozkwitu, ten ostatni wystąpił z partii. Być może chodziło właśnie o to, że p. Olechowski ze swoją jawną przeszłością w służbach PRL i jako osoba znajdująca się na liście Antoniego Macierewicza, mógłby w którymś momencie stać się dla stworzonego przez siebie „dzieła” obciążeniem. Chcąc uzyskać maksymalny efekt, przy doborze kadr do PO oczywiście brano pod uwagę odpowiednie kryteria, jak: inteligencja, sprawność werbalna, osobowość, prezencja, wykształcenie, poglądy oraz lojalność, no i oczywiście w wielu przypadkach, jeszcze jeden probierz – w postaci wcześniejszej „znajomości” ze służbami. W zamiarze jej akuszerów, PO miała być partią ludzi obytych, światowych, eleganckich, „gwiazdorsko scenicznych”, elastycznych, umiejętnie pozorujących umiar w poglądach. Chodziło o to, że zdecydowana większość polskiego elektoratu, to ludzie środka o dość naiwnych poglądach, ceniący blichtr, ale także elegancki i umiarkowany styl. Na ogół w ramach demokracji partie o bardziej wyrazistym profilu nie są w stanie zdobyć większości sceny politycznej. Jak wiele dzieł wyreżyserowanych sprawnie i według najlepszego scenariusza, partia ta zgodnie z założeniem dość szybko wybiła się na czoło stawki politycznej i podjęła skuteczną rywalizację z podobnie usytuowanym na arenie politycznej PiS. W którymś momencie obie formacje mające zbliżony program (platforma oficjalnie też deklarowała chęć przeprowadzenia głębszych reform) miały nawet wejść z sobą w sojusz – tzw. PO-PIS. Dziś jednak można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że pewnie tylko po to, by PO mogła szybko zdominować drugą stronę, przejąć nad nią kontrolę i doprowadzić do jej dekonstrukcji i rozłamu. Miało to na celu ostatecznie przejęcie środka sceny politycznej w całkowite władanie. Na szczęście „trafiła kosa na kamień” i dzięki sprawności konkurenta, plan ten nie powiódł się. Jednak później, po obaleniu rządów Prawa i Sprawiedliwości na drodze inteligentnych prowokacji i kombinacji operacyjnych ze strony służb, z wykorzystaniem jego koalicjantów, Platformie udało się na dwie kadencje zdominować polską scenę polityczną. W konsekwencji, jak to bywa w przypadku dzieł sprawnie zaaranżowanych i wyreżyserowanych, atrakcyjna Platforma uformowana pod publiczkę, swoim udanym wizerunkiem zachwyciła na dłuższy czas widownię i uwiodła rzesze zwolenników, osiągając w „pikach” poparcie przekraczające nawet 50%.

A teraz spróbujmy w oparciu o te kluczowe informacje, ustalić, na czym polega i skąd się bierze fenomen trwałej fascynacji tą partią. Przeprowadźmy krótką socjologiczną analizę pod kątem: kto i dlaczego stanowi jej niewzruszony, „żelazny” elektorat.

Uważamy, że zgodnie z intencją „ojców założycieli” Platformy, właśnie pierwszą kategorię osób spośród uparcie ją popierających, stanowią ludzie, o których można powiedzieć, że padli ofiarą miłości od „pierwszego wejrzenia”. To kategoria ludzi uwiedzionych i zauroczonych PO, jako partią „z żurnala”. Przeważnie są to ludzie naiwni, niezbyt ambitni intelektualnie, niespecjalnie refleksyjni, którzy pokochali ją w sposób irracjonalny, miłością bezinteresowną, prostą, szczerą i dozgonną. Znamy wiele osób, które do dnia dzisiejszego, są zafascynowane niektórymi postaciami z tego ugrupowania, np. Donaldem Tuskiem, Bronisławem Komorowskim oraz taką gwiazdą, jak przypominająca Zofię Loren, pani Kidawa Błońska. Uważają oni, że nikt, pod żadnym względem, nie jest w stanie im dorównać. W przypadku tych wyborców jest trochę tak, jak w przypadku ludzi, którzy ulegają ślepej fascynacji gwiazdami filmu czy estrady. Takich widzów zafascynowanych od pierwszej chwili jakimś idolem, nie jest w stanie ocucić nawet popełnione przezeń najgorsze świństwo. Jest to coś w rodzaju zakochania „na zabój”, jak w przypadku niektórych osób, które z miłości nie są w stanie oprzeć się nawet przestępcom uwodzicielom. Można też dać inne porównanie. Mianowicie, można tych wyborców przyrównać do kibiców ukochanej drużyny sportowej. Choć drużyna ta, w wyniku fatalnej gry spada do najniższej ligi, to jednak ci najwierniejsi fani wciąż jej gorąco kibicują i są nawet gotowi za nią walczyć i ginąć. Ta grupa wyborców, choć może jeszcze nie najliczniejsza, zapewne stanowi najbardziej wierny fanklub dla doborowej drużyny PO, jako partii pełnej atrakcyjnych, uroczych i fascynujących postaci, którym można wszystko wybaczyć. Choć takie fankluby zapewne mają także inne partie, to w przypadku PO, z uwagi na jej uwodzicielski charakter, jest on zapewne największy. Wyborcy, o których tu mowa, należą zapewne do tej kategorii, o której mówił nagrany pan Neumann, że prawdziwa informacja nie ma dla niej żadnego znaczenia. Ludzie ci, zapewne chcąc karmić swój mózg hormonami szczęścia, których dostarcza jej kontakt z politykami PO, zupełnie nie są zainteresowani by szukać prawdziwych informacji, które nie daj Boże, mogłyby im to szczęście zakłócić. Jeśli już taka przykra informacja, związana np. z jakąś aferą PO zdoła się przebić przez „zainstalowane” w ich głowach psychologiczne filtry i zapory, osoby te uruchamiają odpowiednie procesy odparcia i wyparcia tej wiedzy, na przykład posługując się przy tym znaną kliszą-zaklęciem, że jest to na pewno robota ze strony antypatycznego PiS-u.

Druga kategoria, to przedstawiciele tzw. klasy średniej, głównie ludzie biznesu, począwszy od tego małego, a skończywszy na dużym i od tego jawnego, do skrytego w szarej strefie. Do tej kategorii, można też zaliczyć pracowników tzw. korporacji oraz przedstawicieli aparatu administracyjnego i urzędniczego, zwłaszcza tych z wyższego szczebla. Jest to elektorat niejako przywiązany do Platformy strukturalnie. Ludzi tej kategorii nie musi nawet pociągać sama partia, ale jej polityka gospodarcza oraz polityka w zakresie stanowienia prawa i przestrzegania praworządności. Żeby zrozumieć tę grupę trzeba jeszcze powiedzieć parę słów na temat PO i jej państwowotwórczej roli. Otóż Platforma – i tu znów kłania się jej grzech założycielski w postaci udziału służb w jej powstaniu – mimo swojego oficjalnego chrześcijańskiego szyldu, de facto od zarania była przewidziana i uformowana, jako partia „liberalna” i „tolerancyjna”, tak w sferze gospodarki jak i praworządności – oczywiście w złym znaczeniu tych słów. Zdegenerowane, zwyrodniałe i przestępcze służby postpeerelowskie, zbratane z obcymi służbami (jak twierdził Władimir Bukowski, z sowieckiego rozkazu, otwarte także na swoich odpowiedników z Niemiec i ich satelitów), wykorzystując swoje możliwości w zakresie gigantycznej agentury będącej pokłosiem PRL-u, dzięki okrągłemu stołowi bardzo dobrze uplasowanej i umocnionej w nowych strukturach, już od początku nowego ustroju, postanowiły wykorzystać ten swój potężny agenturalny i informacyjny kapitał, do stworzenia sobie i swoim przyszłym oligarchom (duża część czołówki biznesu to ludzie z teczkami tajnych współpracowników w IPN) odpowiednich warunków w zakresie inicjatywy gospodarczej. Oczywiście do tego celu oprócz mediów i wymiaru sprawiedliwości, niezbędne były im odpowiednie partie, które by swoją polityką, te „służbowe” interesy umożliwiały, maskowały i zabezpieczały. W niezależnych mediach przytaczano wielokroć poważne poszlaki i dowody na powiązania niektórych partii z potężnym „aniołem stróżem”. Partie te, jak np. wspomniany KLD, mocno podejrzewany o związki ze służbami, miały duży udział w prywatyzacji i organizowaniu zrębów systemu gospodarczego. Jednak większość z tych sezonowych ugrupowań, na dłuższą metę nie spełniała oczekiwań swoich patronów, gdyż nie była w stanie skutecznie i na dłuższą metę objąć władzy. W związku z tym, próbowano wciąż zakładać nowe partie, aż do skutku. Na przykład sam Andrzej Olechowski uczestniczył w zakładaniu takich partii kilka razy. Gwoli przypomnienia, były to: Bezpartyjny Blok Wspierania Reform (BBWR) – dla prezydenta-agenta Lecha Wałęsy; Ruch Stu – dla siebie, jako kandydata na prezydenta; Stronnictwo Demokratyczne, w którego reaktywacji uczestniczył wraz z Pawłem Piskorskim itd. Większość tych partii na dłuższą metę nie spełniła pokładanych w nich nadziei, aż dopiero PO, która skupiała ludzi najzdolniejszych i odpowiednio „predysponowanych”, okazała się dziełem udanym, skutecznym i kompletnym. Otóż celem tak skomponowanej i obsadzonej sceny politycznej, nie było oczywiście uporządkowanie spraw gospodarczych i sfery praworządności, pod kątem potrzeb naszej umęczonej komuną i postkomuną ojczyzny, ale podług interesów „sił nieczystych”. W efekcie takiego działania powstał w skali całego kraju patologiczny system gospodarczy na wielką skalę, sprzyjający korupcji, malwersacjom, nepotyzmowi i wszelkiej nieprawości, będący rajem dla różnego typu przestępczych elementów (nie tylko tych objętych kryszą), bogacących się w nieczysty sposób. W pewnym sensie, istnienie patologii w życiu publicznym, zwłaszcza korupcji, było gwarantem trwałości systemu kontroli nad światem polityki, gospodarki i mediów przez nadzorców z tajnych służb. Nie można wykluczyć, że np. korupcja była na stałe wkalkulowana w cały ten system, ponieważ umożliwiała „haczenie” przedstawicieli ze świata polityki, resortu sprawiedliwości i różnych urzędów, czyniąc z nich agentów będących posłusznym narzędziem do wykonywania poleceń i sterowania rzeczywistością. System ten zaowocował wielkimi aferami z udziałem ludzi służb w rodzaju afery z wymuszaniem VAT, paliwowej, Amber Gold, reprywatyzacyjnej i dziesiątek innych. Niestety, oprócz elementów bezpośrednio zaangażowanych w organizację patologicznego systemu, wielu członków społeczeństwa zostało weń w pewnym sensie „wkręconych” pośrednio, poprzez zaistnienie strukturalnych warunków, w ramach których, byli oni niejako „wodzeni na pokuszenie”. Wielu obywateli, którzy mieliby od początku szansę funkcjonowania w warunkach państwa praworządnego, być może nigdy nie zeszliby na złą drogę i nie ulegliby deprawacji. Niektórzy z nich mają tego świadomość, jak w przypadku jednego z widzów TVP, który przez telefon przyznał szczerze, że zagłosowałby na „dobrą zmianę”, z którą sympatyzuje, lecz nie uczyni tego z powodu realnych warunków ekonomicznych, w których przychodzi mu funkcjonować. Ostatnimi czasy patologiczny system objął swoimi mackami ogromne rzesze ludzi czynnych w gospodarce, w sądach, urzędach i w innych sektorach, którzy pod sanacyjnymi rządami PiS i w obliczu „dobrej zmiany”, mają dużo do stracenia – nie tylko w postaci lewych dochodów, ale również z powodu zagrożenia surowymi karami. Tak więc nic dziwnego, że w obawie przed tego typu konsekwencjami, starają się oni bronić za wszelką cenę tej partii, która gwarantowała im stabilizację w „kręceniu lodów”. Dlatego ludzie ci wraz ze swoimi rodzinami i osobami z najbliższego otoczenia, stanowią dziś być może najbardziej zdyscyplinowany i najliczniejszy elektorat PO, któremu oczywiście zupełnie nie przeszkadza jej moralny upadek.

Trzecia kategoria sympatyków Platformy Obywatelskiej, to grupa najbardziej zaangażowana, aktywna i agresywna, którą można określić mianem światopoglądowo-ideologiczną. Aby scharakteryzować tę grupę, też trzeba koniecznie sięgnąć głębiej, do genezy jej powstania.

Gdy upadał system komunistyczny, centrala w Moskwie wydała polecenie swoim kadrom w Polsce i w demoludach, by oprócz zabezpieczenia frontu politycznego i gospodarczego, koniecznego do przetrwania i rozwoju jej wpływowych sił, zabezpieczyła również front ideologiczny. Mówiąc prościej chodziło o to, by spraw z zakresu ideologii i kultury nie puszczać całkiem na żywioł, gdyż mogłoby to skutkować opanowaniem świadomości społecznej przez ugrupowania o charakterze prawicowym, rewanżystowskim, klerykalnym, a może nawet i faszystowskim. Aby temu zapobiec, moskiewscy stratedzy wspólnie i w porozumieniu z pewnym bardzo wpływowym środowiskiem na Zachodzie sprzyjającym tym planom, postanowili na nowo urządzić świat pod kątem ideologicznym. Tak więc, aby nie trwała zbyt długo w tym zakresie próżnia, należało szybko zastąpić dotychczasowy zbankrutowany system klasycznego marksizmu doktryną neomarksizmu, sprawdzoną już wcześniej na Zachodzie, głównie w przyjaznych wobec Rosji Niemczech, które już od dłuższego czasu przejęły w tym zakresie inicjatywę również na naszym terenie. Do tego celu na rozkaz oddano do dyspozycji dotychczasową agenturę w mediach, w oświacie, a zwłaszcza w dziedzinie nauk społecznych i szkolnictwa wyższego. Jakby na dany znak, a może i rozkaz, dotychczasowi marksiści i ich uczniowie, zdjęli z półek podręczniki do marksizmu poświęcone walce klasowej i wyrzucili ich całe tony na śmietnik, zastępując je innymi, z nową doktryną. Te nowe zawierały problematykę dotyczącą wszelkiego typu mniejszości: etnicznych, seksualnych, kulturowych, oraz poświęconych tematyce feminizmu, gender, ochrony środowiska i klimatu itp. – w miejsce problematyki klasowej. Można powiedzieć wzór ten sam, tylko podstawienia do wzoru się zmieniły. Trzeba przyznać, że ci dotychczasowi doktrynerzy zadziwiająco szybko pojęli, czego wymaga od nich „mądrość etapu” i w ekspresowym tempie opanowali do perfekcji nową doktrynę. Aby nowa nauka, możliwie najszybciej weszła w życie, potrzebne były odpowiednie instytucje i narzędzia propagandy: przede wszystkim media, edukacja, placówki kultury, organizacje społeczne, świat popkultury i celebrytów etc. Postarała się o to postsowiecka agentura, wsparta agenturą z Zachodu i zachodnim kapitałem. Szybko, bo w ciągu kilku lat od upadku komuny, ruszyła szerokim frontem machina propagandy w zakresie rewolucji kulturalnej i seksualnej, która nieprzerwanie trwa do dziś, osiągając swoje apogeum w postaci LGBT. Przybiera ona charakter ideologicznej dywersji czegoś w rodzaju wojny dezinformacyjnej, mającej na celu całkowitą dekonstrukcję dotychczasowych norm, zwyczajów i struktur społecznych. Jej ofiarą zdążyły już paść całe roczniki ludzi młodych i w średnim wieku, głównie mieszkańców miast, które na wskroś przesiąkły tą narzucaną odgórnie ideologią. Trzeba tu zaznaczyć, że neomarksistowska rewolucja nie przejawiała się tylko w sposób ekstremalny, jak to widzimy coraz częściej na ulicach, lecz miała przez cały czas swoją wersję „light”. W ramach tej wersji, głównie pod szyldem liberalizmu, pluralizmu i według wskazań tzw. psychologii „keep smiling”, zaczęto najpierw propagować bardzo nowoczesny i wyzwolony styl życia, który wbrew normom obowiązujących w naszej starej kulturze, propaguje skrajny indywidualizm, samorealizację, seksualizację, potrzebę używania życia do woli, konsumpcję i kosmopolityzm, kosztem troski o rodzinę, prokreację, a także kosztem zainteresowań losami kraju, jego kulturą i przeszłością etc. Można ten kierunek czy też prąd, nazwać „filozofią jednego życia” – ponieważ „życie jest tylko jedno”, trzeba je przeżyć na maksa i kolorowo, bez poświęceń, z jak najmniejszą ilością obowiązków, zobowiązań etc. W Polsce ten styl życia „na luzie” symbolizuje hasło „róbta co chceta”, które coraz częściej znajduje swój sens i zastosowanie w praktyce. Te wzorce, jako zaspokajające proste potrzeby przyjemności i nie wymagające większego wysiłku, łatwo znalazły rzesze zwolenników. Ideologia rewolucji kulturowej w ciągu kilku dziesięcioleci jej trwania objęła już duże kręgi polskiego społeczeństwa, dokonując gwałtownych zniszczeń w zakresie więzi społecznych, instytucji małżeństwa, religii, tradycji i kultury. Wiadomo, że zawsze łatwiej kulturę zburzyć, niż ją stworzyć. Przede wszystkim znajduje ona szybkie drogi dojścia do świadomości młodzieży, która jak wiadomo nie ma jeszcze dostatecznie wykształconego zmysłu krytycznego oraz intelektu, by móc obronić się wobec indoktrynacji. Rewolucja szczególnie mocno zapuściła swoje korzenie wśród osób urodzonych już po przemianach ustrojowych, kiedy to zaczęły bardzo słabnąć pokoleniowe więzi rodzinne i zaczęła się emancypacja młodszych pokoleń, co z braku odpowiedniego przekazu od starszych krewnych, uczyniło je bezbronnymi wobec inwazji różnych niebezpiecznych ideologii. Jednak największą ofiarą rewolucji stała się warstwa społeczna określana mianem inteligencji. Przez to określenie mamy głównie na myśli osoby pracujące naukowo jak i te będące absolwentami wyższych studiów. W tym środowisku, które obecnie bardzo wzrosło liczebnie i jako przewodnia siła narodu odgrywa coraz większą rolę w społeczeństwie, rewolucja poczyniła największe spustoszenie. Jest to dużym zaskoczeniem, gdyż warstwę tę zgodnie z jej dawnym etosem powinien cechować większy krytycyzm i dystans do wszelkiego rodzaju nowinek w zakresie wiedzy o człowieku i społeczeństwie, zwłaszcza po pamiętnym i traumatycznym doświadczeniu z doktryną marksistowską. Rzeczywistość jednak jest inna i smutna. Widać, że po wypraniu mózgów tym osobom (mam tu na myśli starsze pokolenie ludzi wykształconych jeszcze w PRL) z tradycyjnych treści przez marksizm, pozostawiło tam jeszcze dużo wolnego miejsca dla nowej inwazyjnej i niszczącej doktryny. Warstwa ta, przez którą rozumiemy głównie inteligencję humanistyczną, zarówno niepracującą, jak i pracującą naukowo, znów stała się zgodnie z wymogami doktryny, awangardą i największym nośnikiem idei rewolucji – tylko, że tym razem kulturalnej. W dużej mierze bierze się to stąd, że nauki humanistyczne jako nauki nieścisłe, w których trudno o jednoznaczny naukowo dowód, stają się właśnie łatwym żerowiskiem dla wszelkiego typu ideologii, które z odgórnego nadania, zapewne za sprawą wspomnianych już wyżej „sił nieczystych”, dłuższy czas miały swobodny dostęp do polskich uczelni. Miast uprawiać naukę w zgodzie z regułami rozumu i wypracowaną przez wieki metodologią, duża część polskich uczonych humanistów, wraz z licznymi zastępami ich uczniów, zaczęła uprawiać pseudonaukę, która dokonując tak wielkich odkryć, jak przykładowo odkrycie kilkudziesięciu płci, poziomem zbliża się już do „miczurinizmu” i „łysenkizmu”. Niestety, kadra ta stała się kadrą fanatycznych wyznawców i bojowników nowych skrajnych idei społecznych – nowej, lewicowej dobrej, a raczej złej nowiny. Jest już wśród niej całkiem sporo proroków, którzy odczuwają wręcz posłannictwo, mesjańską misję budowy nowego szczęśliwego społeczeństwa, którą to wizję, jeszcze trochę, a będą gotowi narzucać Polsce i światu przemocą.

Po tym przydługim wprowadzeniu, czas wrócić do meritum sprawy, czyli problemu twardego elektoratu Platformy Obywatelskiej. Otóż, nie ulega wątpliwości, że opisane tu środowiska inteligenckie, wraz z przedstawicielami wszelkiego rodzaju mniejszości i subkultur, z tą najbardziej widoczną mniejszością gejowska na czele, wciąż lokują w tej partii swoje nadzieje i stanowią najbardziej wojowniczą i bojową część jej elektoratu, jednocześnie najbardziej wrogą wobec PiS. Dowodem na to może być obecność tam takich radykałów jak choćby panie Nowacka, Piekarska, czy pani Jachira. Choć na scenę powróciły stare i weszły nowe partie lewicowe, które ze swoimi radykalnymi programami, wydają się być bardziej dla tego gremium odpowiednie, to Platforma z powodu tego, że przez dłuższy czas była jedynym ich reprezentantem na scenie politycznej i wciąż stanowi główną siłę opozycyjną zdolną reprezentować ich interesy, jest i pozostanie dla tych środowisk partią atrakcyjną. Tak się składa, że środowiska te, wyznają już nowe, rewolucyjne i ponowoczesne kodeksy moralne, zawierające inne hierarchie wartości, wedle których, staroświeckie, oparte na dekalogu przykazania, jak choćby siódme: „nie kradnij”, straciły już mocno na znaczeniu w obliczu nowych priorytetów moralnych. Dlatego dalej będą one, nawet w obliczu afer o atomowym rażeniu, stanowić dla tej partii żelazną podporę.

Zaprawdę! Wszystko zabrnęło już tak daleko, że naszą prawicę czeka gigantyczna i wprost heroiczna praca organiczna, by odbić Polskę i świat z rąk tych, nowego typu bolszewików.