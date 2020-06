Hipokryzja Janowskiego ws. TVP: ,,Jesteś tego częścią i tego syfu nie zmyjesz''

mendy od zmysłów odchodzą! 21.6.20 14:59

Ty!

"Leszek" Keller-Krawczyk,

Maryśka przechodzona lesbo,

OBOJETNY,

Stachu the pauper

Piotruś Nowaczek-robaczek,

Albert extra VERGIN oil do smarowania odbytnic, etc., etc., etc.



Czy któryś z was aktualnie sądzi, że dzięki waszemu "poświęceniu" przestaną kopać kanał na Mierzei, że Putin będzie wybrany na prezydenta w Polszu, że powroci ruski jazyk do szkół jako obowiązkowy, że epidemia natychmiast zniknie, KK sie "rozwiąże" że ..., że

....



Don't hold your breath!